‘Chola Chabuca’ cuadra a salsero César Vega por conducir choborra

El cantante ha estado la mayor parte de su carrera envuelto en polémica, el último escándalo que protagonizó fue conducir en estado de ebriedad su carro, y como consecuencia de ello no poder manejar un vehículo por dos años. César Vega minimizó el hecho asegurando que no pasó nada grave, sin embargo, todos sabemos que es una falta muy grave manejar en estado de ebriedad.

CÉSAR VEGA ACTUALMENTE NO PUEDE MANEJAR DEBIDO A INFRACCIÓN QUE COMETIÓ

Todo indicaría que el cantante tendría serios problemas con el alcohol, pues en la mayoría de sus escándalos se ha encontrado en estado de ebriedad. En una entrevista con Ernesto Pimentel, Cesar explicó que fue lo qué pasó ese día.

“Yo salía de una fiesta en Miraflores y me dirigía a mi casa en Chorrillos, tenía a una persona que manejó ese día, pero yo tenía que ir a Huacho ese día. Cometí el error de manejar algunas cuadras para irme a casa de un primo mío que me iba manejar mi carro y me paró un policía y no me quedó más que ir a la comisaría. Pido disculpas a nivel nacional, como lo dije en mi post”, contó.

El conductor sintió que el salsero minimizó su falta y le recalcó que algo peor pudo haber pasado, terminando con él tras las rejas.

“Yo te voy a decir algo que quizá lo tomes a mal, pero afortunadamente te paró un policía y no te cruzaste con una persona y hoy estarías preso”, expresó.

Sin embargo, lejos de aceptar su culpa, siguió asegurando que nada grave había pasado. “Sí, definitivamente no pasó nada, no pasó a algo grave”. Ante esta respuesta, Ernesto Pimentel señaló: “Sí es grave. Tomar ha hecho que hoy no tengas un brevete, tomar te debe haber puesto en una situación muy difícil y complicada y siento que es algo que todos debemos aprender y no es un tema del que no debemos decir: ‘ya pasó’. Fue algo grave”.

Cabe indicar que la salsera Su Rabanal habría terminado su relación con César Vega por los serios problemas con el alcohol que tendría. Asimismo, tras el escándalo el cantante anunció que se alejaba de los escenarios, pero no fue así, ya que continuó con sus shows.