Christian Cueva le mintió a Pamela Franco

¡JUGÓ CON LAS DOS! ADMITE QUE CUANDO CONOCIÓ A LA CANTANTE SEGUÍA JUNTO A PAMELA LÓPEZ. ADEMÁS, AFIRMÓ QUE NO SE CASÓ ENAMORADO Y NIEGA HABER AGREDIDO A SU ESPOSA

¿Lo que mal empieza, mal acaba? El esperado encuentro entre Andrea Llosa y Christian Cueva dejó varias revelaciones sobre la relación entre el futbolista y su expareja Pamela López, y la actual, Pamela Franco.

Sin duda, entre las declaraciones más polémicas está la revelación del propio ‘Cuevita’ sobre cómo empezó la relación con Franco.

El deportista admitió haber sido deshonesto en 2018 con la cantante de cumbia, pues afirmó que, en aquel entonces, no estaba separado de Pamela López, quien se convertiría en su esposa un año después.

Sin embargo, Cueva aseguró que jamás le fue infiel a López, aunque aceptó haber conocido a mujeres del medio artístico, pero sin mantener una relación con ellas.

‘Aladino’ relató que conoció a Franco en 2018, en una fiesta. “Simplemente nos conocimos, no fue más allá de eso”, dijo al mismo tiempo en que señaló su relación con López estaba en crisis.

Un viaje a Brasil junto a Pamela Franco y otros amigos terminó por complicar aún más su situación sentimental. “Tengo que reconocer que el que realmente se equivocó, no fue Pamela (Franco), fui yo”, dijo.

“Yo sí asumo que mentí en muchos aspectos de mi vida. Mentí en decir que ya estaba separado por completo. Entonces, yo sí le mentí a Pamela Franco, y por eso es que yo pido disculpas a ella, a mis hijos, a las dos (Pamelas)”, reconoció Cueva.

A pesar del enredo, el futbolista afirmó haberse enamorado de la cantante de cumbia desde que la conoció en 2018. “Sí, me enamoré, Andrea. Tengo muchas cosas en común con ella”, declaró.

Leer también [Magaly Medina arremete contra Andrea Llosa]

Sin amor

En otro momento, el futbolista confesó que se casó con Pamela López sin estar realmente enamorado. “No me caso enamorado, no me caso con los mismos sentimientos del inicio de mi relación. Ya tenía mi tercera hijita, lo primero que hice fue tratar de fortalecer a mi familia y estar al lado de las personas que estuvieron a mi lado en los buenos y malos momentos”, aseguró.

Agresión

Asimismo, Cueva negó haber agredido físicamente a López, pese a los videos en los que se ve al futbolista arremeter contra su todavía esposa.

Durante la conversación, Cueva relató el conflicto se desató por la transferencia de 280 soles a Pamela Franco, realizada a través de un amigo.

Este hecho, según él, provocó una fuerte discusión que escaló hasta llegar a los golpes. Pamela López habría encontrado la transacción en el celular del futbolista, lo que la llevó a enfrentar a Cueva con reclamos y, finalmente, a la denuncia por violencia física y psicológica.

Según su versión, Pamela lo golpeó en la nariz generándole una fisura. Además, relató cómo trató de evitar la confrontación tomando el ascensor para abandonar el lugar. Sin embargo, aseguró que en ese momento ella continuó con los golpes y las agresiones, incluso jalándolo de los brazos.

Por otro lado, Cueva confesó que lleva tiempo pidiendo el divorcio a Pamela López. “Efectivamente, estoy casado, pero eso es algo que he venido pidiendo desde hace mucho tiempo. Quiero conciliar, llegar a un acuerdo, pero no se me da la oportunidad”, lamentó.