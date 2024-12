Christian Cueva: una nueva oportunidad para relanzar su carrera

Según la prensa deportiva internacional, Christian Cueva, podría regresar a jugar en el extranjero.

La noticia fue revelada por el periodista Mauro Mas en el programa Punto Penal del Canal 10 uruguayo, donde indicó que existe una posibilidad concreta de que el volante peruano emigre al fútbol charrúa. Aunque aún no se ha confirmado qué equipo estaría interesado en ficharlo, esta podría ser una gran oportunidad para que el jugador de 33 años demuestre que aún tiene mucho que ofrecer en el fútbol.

‘Es muy factible que el peruano Christian Cueva juegue en el fútbol uruguayo’, comentó Mas, dejando abierta la puerta para que ‘Cuevita’ aporte su talento a una de las ligas más competitivas del continente.

Christian Cueva tuvo una temporada de altibajos en Cienciano, donde, aunque no destacó de manera sobresaliente, desempeñó un papel clave en la clasificación del equipo cusqueño a la Copa Sudamericana. Este logro parecía garantizar su continuidad en el club, sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que el mediocampista estaría buscando un cambio de aires.

Con un historial que incluye pasos por ligas de renombre como la brasileña, la mexicana y la saudí, la posible llegada de Cueva al fútbol uruguayo podría ser una nueva oportunidad para que recupere su mejor versión. En tiempos en lo que ocupamos el último lugar de las Eliminatorias, la Selección Peruana lo agradecería.

El deseo de regresar a la Selección

Hace unos días, Christian Cueva habló abiertamente sobre su ausencia en la Selección Peruana, un tema que ha generado opiniones divididas. Con seguridad, afirmó que está trabajando para regresar a vestir la camiseta de la Bicolor y destacó la importancia de contar con todos los jugadores disponibles para los retos que se avecinan.

«Ojalá todos puedan regresar a la Selección Peruana, necesitamos de todos. Yo mismo me extraño, la verdad. Fueron momentos que disfruté y que me hicieron feliz. Por eso, espero, y estoy seguro de que será así, quiero defender a mi selección como siempre lo he hecho. Me estoy preparando, tranquilo, independientemente de lo que se diga. Estoy cantando y disfrutando de algo que me apasiona, pero siempre enfocado en lo mío», expresó