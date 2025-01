Christian y Karla se pelean en vivo

¿SE ACABÓ LA LUNA DE MIEL? DOMÍNGUEZ Y TARAZONA PROTAGONIZAN FUERTE DISCUSIÓN EN PROGRAMA DE TV

Una tensa discusión protagonizaron Christian Domínguez y Karla Tarazona en el programa ‘Préndete’, debido a unas declaraciones de la conductora que el cantante ha calificado como “falta de respeto”.

Cabe destacar que el último lunes, Domínguez abandonó el set del programa tras sentirse incómodo por unas preguntas relacionadas con su antigua participación en ‘América Hoy’. Todo inició con una promoción en la que se especulaba que Janet Barboza podría ser parte de Panamericana Televisión, y Karla y Rocío Miranda le preguntaron con insistencia a Christian sobre la relación que tenía con él cuando trabajaban en el mismo canal.

En ese sentido, el cantante explicó las razones de su reacción, asegurando que su molestia se debió a la insistencia sobre un tema que no quería abordar. “La incomodidad no fue por el tema, sino porque me repreguntaban lo mismo. Yo dije que no quería opinar y, aun así, insistieron. Me pareció una provocación”, dijo Domínguez.

Así, el cantante expresó su incomodidad hacia Tarazona, señalando que se sintió agredido por comentarios realizados tras su salida del set. “(…) Encima que me molestó eso, a mí dime lo que tú quieras, pero no me faltes el respeto (…) Tú no, Rocío. ¿Quién me faltó el respeto? Karla”, declaró.

Leer también [Selena Gomez conversó con Eugenio Derbez tras la polémica]

Respeto

La conductora había declarado: “Acá no somos falderos de nadie y, si se va, me importa tres pepinos”. “Es una falta de respeto. Estás equivocada”, enfatizó el cantante sobre esa frase.

Por su parte, Karla negó que le haya faltado el respeto y afirmó que Domínguez sabe perfectamente cómo se expresa cuando algo no es de su interés.

“Yo soy frontal, yo no creo que le he faltado el respeto. La gente que me conoce sabe que, si no me gusta algo, soy frontal y lo digo. Una cosa es que te diga ‘tres pepinos’ y otra que te diga una lisura”, señaló.

Christian respondió que no dejará que le hablen de esa manera. “Tú puedes decirle a todos lo que te dé la gana, yo no soy todos. Puedes decir lisuras, pan con ajo con quien tú quieras, pero no a mí, la persona me trata como yo la trato. No me hables con lisuras, ni me mandes por allá porque yo no lo hago”, acotó.

Karla justificó su manera de expresarse y le recordó las ocasiones en las que él le ha fallado. “Las veces que te he mandado lejos ha sido porque has metido la pata. Yo siempre me expreso así, a mí no me interesa lo que diga la gente”, indicó.

Finalmente, Christian cerró la conversación: “Para mí sería una falta de respeto decirte que tu opinión me importa tres pepinos”.

Tobogán

Cuando ya parecía que todo se había calmado, la conductora volvió a arremeter contra Christian, mientras comentaban un informe sobre los toboganes más grandes del mundo.

“Hacer eso (subirse a un enorme tobogán) es como darle una oportunidad a Christian Domínguez…”, dijo nuevamente de manera sarcástica.

“Yo le tengo pánico a las alturas y a la velocidad”, continuó Karla. En ese momento fue interrumpido por el cantante: “¿Y a mí?”. “Y a ti. Le tengo pánico y terror”, respondió la conductora.