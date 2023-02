Christian Yaipen es acusado de chotear a fan

El cantante, líder de la agrupación de cumbia más importante de nuestro país, el Grupo 5 se encuentra en el ojo de la tormenta. Christian Yaipén protagonizó un video en donde se le observa ignorando a una fan que le pedía un saludo. El cantante se manifestó al respecto y aseguró que fue un malentendido.

CANTANTE ASEGURA QUE FUE UN MAL ENTENDIDO Y QUE SE DEBE A SU PÚBLICO

En el video que se viralizó en redes sociales se puede ver como una mujer toca la ventana del bus donde se encontraba Christian, al sentir el movimiento se ve como el cumbiambero se acerca al vidrio y acto seguido decide cerrar la cortina. La mujer señala sentirse sorprendida por el accionar de su ídolo.

Debido a que este vídeo se hizo muy popular, el cantante no pudo pasarlo por alto y se manifestó a través de las redes sociales.

Christian aseguró que desde el interior del bus no se puede ver nada, por lo que no vio a la señora que intentaba obtener un saludo de él. Asimismo, aseguró que él tiene muy en claro que lo más importante son sus fans, por que sin ellos no sería nada.

“Estoy con el corazón partido. Veo un video que una señora está tocando y yo me acerco, desde adentro del bus no se ve nada y ustedes pueden corroborarlo. Yo solamente sentía los golpes, me acerqué y como no vi nada cerré la cortina”, expresó en un primer momento.

En ese sentido, señaló que decidió hacer un video para aclarar el tema y evitar que la prensa se quede solo con la versión de la fan y se cree más malos entendidos. El artista dejó entrever que buscaría a la fan para que se olvide de la mala experiencia.

“Salgo a aclarar esto, por qué hay alguna prensa que pone estos videos para titular y ponen lo peor y tienes que entrar a leer para recién saber qué es lo qué pasó. Gracias a Dios la gente que me conoce ya sabe como soy. Yo siempre tengo claro que me debo a ustedes, y es gracias a ustedes todo. Así que voy a encargarme de arreglar esto”, sentenció.