Cierre de terminal Yerbateros y colectiveros cobran hasta S/ 150

El paro indefinido que viene llevando a cabo el Gremio Nacional de Transportistas de Carga (GNTC), desde el pasado 28 de marzo, debido al alza del combustible, continúa afectando a la población. Decenas de pasajeros que se trasladan de Lima a las diferentes provincias del país, y viceversa han quedado varados por el bloqueo de las carreteras.

SUJETOS SE APROVECHAN DEL CIERRE DE CARRETERAS POR EL PARO DE TRANSPORTISTAS

Ahora se ha sumado un nuevo problema, y es que el terminal terrestre de Yerbateros cerró sus puertas hasta nuevo aviso, a fin de salvaguardar la seguridad de los pasajeros y tripulantes. El terminal situado en el distrito de San Luis, cerró sus puertas y canceló la salida de buses hacia la zona centro del país debido al paro indefinido de transportistas de carga pesada que se acata en distintas regiones.

“Vengo de Huancayo. Ha sido difícil. Se ha venido por Cañete. Los manifestantes para poder pasar estaban cobrando cupos. He llegado a Lima en minivan y me han cobrado S/100 por mí y S/100 por mi hijo. Usualmente pagaba S/20 a S/25 en buses”, comentó una madre de familia.

En esa misma línea, otra pasajera comentó sobre el aumento de los colectivos y los abusos el alza de precios. “Me dirijo a Tarma desde las 6 a.m. estoy esperando, no hay carros. Me están pidiendo S/150. Es mucho, además no nos van a dejar en nuestro destino, por ahí nos van a botar. He venido de visita, me voy a volver a mi casa”, manifestó.