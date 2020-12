“Cochinos” golpearon a joven embarazada durante asalto

A la banda criminal de “Los Cochinos de los Rieles” no les interesó el estado de gestación de una jovencita y la agredieron con el objetivo de arrebatarle su celular. Afortunadamente, el Escuadrón de Emergencia Callao se encontraba patrullando cerca de la escena y frenaron el atraco.

ROMPIERON LA LUNA DE UNA COMBI Y LOS VIDRIOS ROTOS LE CAYÓ EN LA CARA MIENTRAS QUE A SU PAREJA LE ROMPIERON LA CABEZA

El joven Denilson R. B. (20) contó que había acudido al Centro Comercial Gamarra con su pareja por la tarde. En la noche se regresaron y bajó en el cruce de las avenidas Facett y Chalaca para tomar otro vehículo, pues quería acompañar a la fémina hasta su casa en Sarita Colonia.

De pronto se acercaron los delincuentes para cogotearlos. “Acá el muchacho ha estado vendiendo caramelos, me ha visto mal parado y me ha quitado el celular. Me han roto la cabeza. Han roto la luna de una combi y a mi mujer le ha caído todos los vidrios en la cara”, reveló el agraviado.

Mientras daba su descargo, Ivana G. M. (20) indicaba que la habían golpeado para también quitarle su smartphone. Finalmente, los uniformados recuperaron las especies sustraídas y las devolvieron a sus respectivos dueños.

Finalmente, identificaron a los facinerosos como Luis Luque Pariona (25) “Luchito” y Yordi del Valle Luque (18) “Mudo”. Ellos fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Bellavista.