Combinación de la habana estrena tema inédito ¨sola¨

La agrupación masculina más exitosa de todo el Perú, Combinación de la Habana, estrena su nuevo tema titulado ¨Sola¨, junto a El Jean y El Dey. Esta producción llega acompañada de un videoclip grabado en las playas de la costa de nuestra capital. La orquesta favorita de los futbolistas peruanos no deja de sorprender pues con esta producción incursiona en el género musical ¨reparto¨.

Fans comentan que modelo rusa de videoclip se parece a ‘Cachaza’ y tema estaría dirigido a Rafael Cardozo.

Gersón Valdés, director musical de ¨La Combi Completa¨, señaló que este nuevo sencillo llega a pedido de todos sus fanáticos pues el ¨reparto¨, género musical originario de Cuba se ha convertido en la moda de nuestro país y no pueden estar ajenos a las nuevas tendencias.

Nuestro nuevo aún no se estrena pero ya esta generando comentarios, primero porque los fans dicen quea modelo tiene un parecido a Cachaza (Carol Real la ex de Rafael Cardozo), y también dicen que el tema esta dedicado a él pero no es así. La canción trata sobre una chica que no la valoraban, su pareja no le daba la importancia que necesitaba, hasta que un día la chica se cansó y decidió ponerse más linda y ahora todos la buscan. Ahora sí creen que está dirigido a Rafael la verdad, es pura coincidencia¨, sostuvo el artista.

El estreno oficial del tema será este miércoles 08 de marzo en todas las plataformas digitales. ¨Estuvimos mar adentro, en un yate, grabando todo un día con el sol en nuestras cabezas, pero valió la pena, tienen que verlo. Con El Jean y El Dey, dos jóvenes talentos del reparto estamos seguros que el público de la Combi se quedará feliz con esta propuesta¨, añade.

Leer también [María Pía se siente indignada con “América hoy” por robarle a Rafael]

Finalmente, la agrupación continúa con sus presentaciones en Lima como en el interior del país. Sostienen que para este año tienen planeado grabar cinco temas musicales inéditos. Ya pueden pedir ¨Sola¨, en todas las plataformas digitales.