María Pía se siente indignada con “América hoy” por robarle a Rafael

La conductora se mostró sumamente indignada con la aparición de Rafael Cardozo en América Hoy. María Pía no solo criticó al brasileño por su falta de compromiso, sino también al programa conducido por Ethel Pozo, por quitarle la exclusiva.

PROGRAMA DE ETHEL LE HABRÍA QUITADO LA EXCLUSIVA AL OFRECERLE MÁS DINERO

María Pía dejó entrever que la producción de Gisela, le habría ofrecido más dinero. Además aseguró no sentirse sorprendida con la actitud del ex chico reality.

“Hoy supuestamente mi invitado era Rafael Cardozo, todo el mundo lo esperaba acá. La promo la habíamos lanzado desde el jueves creo, pero de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana. Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo… eso no me sorprende”, dijo.

En esa línea, se dirigió al programa América hoy y lamentó que se estén quitando a los invitados pese a que ambos pertenecen al mismo canal.

“Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con mucho cariño y respeto, si nosotros lo tenemos de invitado me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Lo que haga Rafael no importa, pero esto no debe ocurrir con programas del canal”, precisó bastante indignada.

Cabe indicar que Rafael Cardozo reveló en “América hoy” que fue él quien le pidió a Carol Reali que se retire de su departamento.