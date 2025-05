Con solo 8 años ingresa a la Universidad La Cantuta y es campeona de marinera

Estudiante del tercer grado de primaria deslumbra por su habilidad con las matemáticas que le ha permitido ganar más de 25 medallas

Con tan solo ocho años Luciana Jasmil Laguna Chávez, ha marcado un hito en la educación peruana, al ocupar una de las vacantes en el último examen de admisión a la Universidad Nacional Enrique Guzmán Valle-La Cantuta.

Su impresionante habilidad por las matemáticas, le ha permitido a Luciana, quien cursa el tercer grado de primaria en el colegio Juventud Científica de El Agustino, ganar 25 medallas en diferentes concursos.

Nacida en Chimbote y vecina del distrito limeño de El Agustino, Luciana vive con su madre, su abuela y su tío en un entorno familiar unido y saludable, clave en su formación.



Su vida no gira únicamente en torno a los estudios. Desde los 2 años es apasionada por la marinera, y acaba de obtener el tercer puerto en una competencia nacional. Además, practica natación y le encanta el baile.

Este año, mientras muchos niños de su edad disfrutaban de sus vacaciones en viajes, juegos o actividades recreativas, ella optó por prepararse para lograr su objetivo: ingresar a la universidad.

“Quería probarme a mí misma y seguir aprendiendo”, afirma con una sonrisa.

El apoyo familiar fue fundamental: su abuelita, quien pasa la mayor parte del tiempo con ella, es su guía y motivación constante. Su tío la acompaña en casa, y sus padres —quienes trabajan como farmacéuticos en provincia— siempre han reconocido su esfuerzo con premios y palabras de aliento, más allá de los resultados

“Luciana representa nuestros valores: esfuerzo, inspiración y confianza en el talento de nuestros estudiantes. Es una muestra viva de que una educación personalizada y estimulante puede cambiar el futuro de un niño”, señaló la Dirección Académica del colegio Juventud Científica.

Entre sus próximas metas, Luciana desea ganar el primer lugar en el CONAMAT, seguir compitiendo en marinera y, en el futuro, convertirse en doctora.

Y no fue la única…

Junto a Luciana, otros cinco estudiantes del Colegio Juventud Científica también lograron su ingreso a La Cantuta, demostrando que la excelencia académica no tiene edad:

Joaquín Chura Lindo – 5.º de primaria (Metalurgia y Joyería), Mathías Rojas Huanchi y Sollen Meléndez Chamorro – ambos de 6.º de primaria (Química, Física y Biología), Kaleb Querra Marcelo – también de 6.º de primaria (Química – Ciencias Naturales)