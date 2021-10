Confía en labor de primera ministra

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se refirió al diálogo que en los próximos días realizará la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, con las bancadas del Congreso para obtener el voto de confianza.

MINISTRO ROBERTO SÁNCHEZ CREE QUE MIRTHA VÁSQUEZ TENDRÁ LA MUÑECA NECESARIA PARA CONDUCIR EL DIÁLOGO CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.

El titular de la cartera señaló que confía en que la presidenta del gabinete haga un buen trabajo.

“Estamos seguros que la premier, una mujer emprendedora con castas de democracia probadas en el Congreso sabrá conducir el diálogo con los grupos parlamentarios diversos para poner adelante la sensatez“, dijo en RPP.

Leer también [Ministro del Interior se reunió con abogado de Bermejo]

Además, indicó que es momento de trabajar por la reactivación económica, la vacunación y la lucha contra la corrupción, como lo ha señalado el presidente Pedro Castillo.

“Saludo la conversación con todo lo que sea sensatez y madurez porque no estamos para estar jugando con la reactivación económica y la estabilidad. Ya no, lo que importa es la reactivación económica, proteger la vida y la salud, eso no está para juegos de espadita de madera y papel“, refirió.

Sobre los cuestionamientos que recaen sobre el actual ministro del Interior, Luis Barranzuela, apuntó que lo primero es “llegar a un buen entendimiento”.

“Estoy seguro que se absolverán dudas y llegar a un buen entendimiento respecto a que no sean temores infundados. Que prime el derecho y que sean evidencias fehacientes y no en base a rumores”, expresó.