Congresista Arriola Tueros es otro ‘mochasueldo’

A DIFERENCIA DE OTROS, ÉSTE PREFERÍA DEPÓSITOS BANCARIOS DE MILES DE SOLES

En marzo del 2023, su vivienda fue allanado por la Diviac por caso ‘Los Niños’ y se le halló miles de soles y dólares debajo del colchón.

Además, de Declaraciones Juradas donde trabajadores aceptaban hacer pagos a su beneficio.

Se cierra el círculo sobre la denuncia por ‘mochasueldo’ que sufrió el congresista José Arriola Tueros (bancada Fernando Belaúnde Terry) hace más de un año.

De acuerdo al dominical Punto Final, se ha revelado una serie de mensajes por WhatsApp donde por lo menos cinco trabajadores de su despacho congresal aseguran haber realizado depósitos por miles de soles a favor de un intermediario de nombre Joel José Núñez Mendoza, a quien le piden que avise al parlamentario de los depósitos bancarios realizados.

“Disculpa recién haga la transferencia. Avísale al “congre” que ya cumplí”, señala un mensaje publicado por el referido programa. Ese mensaje contiene una captura de pantalla de un depósito bancario de 2,100 soles realizado a nombre de Núñez Mendoza.

Otro mensaje tiene el siguiente texto: “Buen día, avísale al “congre” que ya cumplí. Un abrazo”, mensaje acompañado también con una imagen de transferencia de 1000 soles. Del mismo modo, hay un tercer mensaje donde un trabajador anuncia un deposito de 800 soles, siempre a nombre de Joel José Núñez Mendoza.

De acuerdo al portal Transparencia, Núñez Mendoza figura como ex gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Surco, cargo que ocupó a finales del 2023.

El hilo de la madeja

En marzo del 2023, el congresista Arriola Tueros sufrió un allanamiento de parte de la DIVIAC como parte de las investigaciones del caso ‘Los Niños’. En su vivienda del distrito de La Molina, se le encontró debajo de su colchón más de 33 mil soles y 71 mil dólares en efectivo.

Pero, lo más novedoso fue el hallazgo de documentos con el membrete “Declaración Jurada de Donación Voluntaria”, firmada por varios trabajadores de su oficina.

“Yo, (…) declaro bajo juramento que en forma voluntaria y libre -sin ningún tipo de coerción- dispondré para su entrega personal en la fecha, de un aporte económico solidario por el monto de S/1,323.00, para ser utilizado únicamente en apoyo social a favor de personas vulnerables…” reza uno de los papeles incautados.

El dominical Cuarto Poder emitió al poco tiempo un informe donde detallaba que dichas Declaraciones Juradas fueron firmados por cinco empleados aproximadamente.

Luego del allanamiento, el congresista solicitó al Poder Judicial la devolución de dicho dinero asegurando que eran parte de sus ahorros por su trabajo en la Municipalidad de Ate y la Municipalidad de Miraflores, así como del retiro de su AFP; y que había guardado en maletas y bolsas dentro de su domicilio. Dicho pedido fue denegado.

Leer también [Nicanor Boluarte es acusado de ofrecer cargo de prefecto]

Congreso apañador

Por esta razón, el ex acciopopulista fue denunciado ante la Comisión de Ética. Incluso, se invitó a un grupo de sus trabajadores a testificar. Ninguno confesó que dichas entregas de dinero eran obligatorias y que eran destinadas a diferentes obras de ayuda social. Sin embargo, no pudieron aclarar el hecho del porqué firmaron declaraciones jurados si los aportes eran voluntarios. Además, el ‘padre de la patria’ no pudo aclarar el porqué, al momento de entregar las donaciones, nunca especificó el origen de las mismas a la población beneficiaria de las mismas.

A pesar de estas dudas, el informe de la Comisión de Ética solo recomendó una amonestación escrita y 30 días de multa.