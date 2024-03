Congresista suspendida Jon Tay intentó sacar material de su oficina

INFORME DE OCURRENCIAS AFIRMA QUE INGRESÓ DE MADRUGADA EN COMPAÑÍA DE UN SUJETO

Abogado de la ‘mochasueldo’ afirma que no llegó a sacar nada y que no hay nada irregular en eso.

La suspendida congresista María Cordero Jon Tay no puede dejar de hacer noticia en situaciones nada santas.

Ahora se supo que la exparlamentaria de Fuerza Popular (FP) ingresó durante la madrugada del sábado 16 de marzo a su otrora oficina del Parlamento con otra persona de su confianza, para disponer de unas cajas con presumiblemente documentos o pruebas que la podrían involucrar aún más en la acusación fiscal que pesa sobre ella por ‘mochasueldo’.

Según reportó Latina TV, el informe de ocurrencias del personal policial del Congreso señala que cerca de las 9:30 p.m. del último viernes 15 de marzo, un sujeto identificado como Daniel Ángel Benavides Espino se acercó a la parte posterior del Parlamento para solicitar acceder a las oficinas de María Cordero Jon Tay y así retirar pertenencias personales, utensilios y demás documentos.

Sin embargo, no pudo ingresar por no presentar su pase respectivo. Horas más tarde (1:00 am de este sábado 16) se dio aviso que en el edificio Santos Atahualpa se hallaban dos personas: María Cordero Jon Tay y Benavides Espino. Ambos se encontraban manipulando seis cajas que al parecer iban a ser retiradas de la oficina de la suspendida congresista.

El acompañante de la congresista reconoció que pudo ingresar al edificio porque la misma Cordero Jon Tay le permitió el pase.

Benavides Espino fue el único que fue trasladado a la Comisaría de San Andrés para ser identificado.

Juran que no hay nada irregular

En respuesta, el abogado de la parlamentaria suspendida, Elio Riera, consultado por Latina, dijo que su patrocinada no sacó ninguna caja de su oficina y que, incluso, regresará este lunes a retirar algunos artículos de uso personal.

“Acudió (al Congreso) a fin de retirar sus cosas personales como corresponde y en la medida que esto fue observado se dejó constancia como está”, dijo.