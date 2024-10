Consecuencias de protestas en APEC

El analista político Óscar Vidarte analizó el posible impacto que podría tener en el Perú un paro nacional en el contexto de la visita de autoridades internacionales. También reflexionó sobre las implicaciones de una decisión similar a la que adoptó Sebastián Piñera en 2019.

Mientras el Ejecutivo intenta evitar protestas durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), argumentando que esto podría perjudicar la imagen del país ante los asistentes, incluidos presidentes de otras naciones, gremios de transportistas han confirmado la convocatoria de un nuevo paro nacional. En este contexto, el internacionalista Óscar Vidarte, quien analizó el posible impacto en el país y los escenarios que podrían surgir si se adoptara una medida similar a la del fallecido exmandatario Sebastián Piñera en 2019.

Para el analista político, es poco probable que el Ejecutivo se enfrente a la decisión de cancelar el evento debido a su importancia para sus objetivos, que incluyen mejorar la imagen del gobierno, la cual está bastante cuestionada, especialmente en relación con los derechos humanos, la legitimidad y la aprobación pública. “Hay una gran preocupación en el gobierno porque estas protestas podrían dañar la reputación del país y generar violencia, ya que es probable que las fuerzas del orden intenten impedir cualquier tipo de acercamiento”, mencionó.

Si bien afirmó que la situación en Chile era mucho más grave debido al estallido social que estaban viviendo, no se puede descartar que las protestas en Perú se intensifiquen, dado que el gobierno y el Congreso parecen no dar respuestas ni atender las diversas demandas. “Es importante señalar que no es lo mismo una protesta cubierta por algunos corresponsales internacionales que una que recibe atención de toda la prensa internacional que sigue a los principales líderes del mundo”, advirtió.

“Incluso la cumbre APEC podría quedar deslucida. Podríamos tener un gobierno preocupado por la protesta, con una imagen del país muy mala, con una presencia de líderes internacionales mirando lo que pasará en la calle, con fuerzas del orden que pueden excederse, como lo han hecho en otras ocasiones, para salvaguardar la seguridad del evento”, acotó.