Copa Perú: Reimond Manco no logra debutar por una razón insólita

El futbolista de 34 años, con los chimpunes en mano, solicitó que le permitieran jugar en el partido entre Real Independiente y Amazon Callao. Sin embargo, los organizadores no accedieron a su pedido.

Reimond Manco no pudo comenzar su nueva aventura en la Copa Perú como había deseado. El futbolista de 34 años tenía planeado hacer su debut con el Real Independiente el pasado fin de semana, en el inicio de la Etapa Nacional del campeonato. Sin embargo, no le permitieron jugar debido a un insólito motivo.

En la primera fecha de la Fase de Cruces Zonales del certamen nacional, el nuevo equipo de ‘Rei’ se preparaba para enfrentar a Amazon Callao en el estadio Segundo Aranda Torres de Huacho. A pesar de que el experimentado jugador se presentó en el recinto, no pudo ser inscrito para el partido porque no contaba con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Manco, con los chimpunes en mano y ansioso por jugar, solicitó a la organización de la Copa Perú que le permitieran participar en el partido contra el subcampeón chalaco. Sin embargo, sus intentos resultaron infructuosos, y el volante se vio obligado a abandonar el lugar tras su frustrado debut con el Real Independiente.

“No entiendo por qué te piden DNI para jugar si ya supuestamente sacan los carnés. Se me ha perdido mi DNI, pero se supone que ya tienes un carné que te representa, para eso estás afiliado. No tiene sentido, es algo ilógico. No me había pasado nunca en otro campeonato”, declaró

Reimond Manco ya conoce la experiencia de jugar en la Copa Perú, habiendo defendido los colores del Ecosem Pasco el año pasado. También ha competido en la máxima categoría del fútbol peruano y en la Liga 2, lo que le otorga la experiencia necesaria para entender los requisitos que implica disputar partidos de este tipo. Sin embargo, él asegura que nunca antes había enfrentado una situación como esta.