COVID-19 llegó a la Resistencia

La actriz española Itziar Ituño, que da vida a ‘La Inspectora Murillo’ y a ‘Lisboa’, en la popular serie “La casa de papel” anuncio en su cuenta de instagram que ha sido infectada por el coronavirus, por lo que permanece en aislamiento.

“Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y peligroso para la gente que está más débil”, expresó en un inicio.

La actriz también trato de concientizar a sus seguidores que se queden en casa y así evitar la propagación del virus.

“Esto no es tontería, sean inconscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, escribió.

Asimismo, la popular “Lisboa” comentó que lo mejor forma de ayudar y proteger a nuestros familiares y a la ciudadanía es quedarse en casa y no salir si no es necesario.

Finalmente sus seguidores le manifestaron su apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.