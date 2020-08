Coronavirus provoca que Hollywood filme fuera de EEUU

La industria cinematográfica no se da por vencida y ahora pone todo en manos de la película “Jurassic World: Dominion”, uno de los filmes más importantes de los estudios de Hollywood. Pero no es tan relevante por el dinero que ha venido recaudando con las dos precuelas anteriores, sino porque se graba fuera de los estudios de Hollywood, pues debido al incremento de casos de coronavirus en California no se pueden reiniciar las producciones.

Hollywood no ha podido reiniciar la producción en sus propios escenarios en California debido a esta penosa situación que vive todo el mundo, asimismo las secuelas de “Avatar” se están filmando nuevamente en Nueva Zelanda. Sony Pictures tiene “Uncharted”, adaptación de un popular videojuego, que se lanzará en Berlín.

Sin embargo, liderando el camino está Universal, con “Jurassic World” y un manual de seguridad de 107 páginas que detalla todo el protocolo que el elenco y el equipo de producción deben seguir. Dichos protocolos de seguridad están sirviendo de modelo para otros estudios, como Marvel, que planea reanudar el rodaje de “Shang-Chi”.

La actriz y productora Bryce Dallas Howard ha calificado a “Jurassic World: Dominion” como los ‘conejillos de indias’ de Hollywood, además de afirmar que todo el equipo esta completamente preparado para el rodaje en plena pandemia.

“Hasta ahora, los actores no estaban realmente incluidos en la preparación de la película. Pero para poder subir a cualquiera de nosotros a un avión, tuvimos que entender a fondo los protocolos, quién estaba involucrado y escuchar segundas y terceras opiniones. Somos los conejillos de indias que vamos a dar el salto ”, expresó.

“Jurassic World: Dominion”, se iba a estrenar en junio del 2021, pero sin duda esto no se podrá cumplir, pues recién reiniciaron las grabaciones y se espera que recaude 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial. Sin duda una oportunidad para que Hollywood vea si puede superar los problemas de la industria que le dejó la pandemia.