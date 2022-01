Covid-19 : Vacunación de niños de 9 a más iniciará la próxima semana

La jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, dio a conocer que el próximo lunes 31 de enero se dará inicio a la vacunación contra la covid-19 de niños de 9 años a más. La funcionaria dijo confiar en el avance de la vacunación, el último lunes se inició en Lima y Callao con los niños de 10 y 11 años y con aquellos que presentan comorbilidad (de 5 a 11 años).

ESTE VIERNES 28 DE ENERO LLEGARÁ UN SEGUNDO LOTE DE PFIZER CON 996 MIL DOSIS

Asimismo, adelantó que este viernes 28 de enero llegará un segundo lote de Pfizer con 996 mil dosis del fármaco para la inmunización de los menores y señaló que se harán las gestiones para tener más pronto las vacunas en el país.

“Los dos primeros ingresos de los lotes serán para vacunar esta semana a todos los niños de 5 a 11 años con comorbilidad, para los niños de 10 a 11 años y, la próxima semana, lunes 31, estaremos iniciando con los niños de 9 años para arriba“, señaló.

Jiménez informó que se están planteando distintas estrategias para ubicar a más niños, como revisar la lista nominal de pacientes con comorbilidades en los hospitales y solicitar información de éstos a los médicos tratantes. La edad de los niños a vacunar irá bajando de uno a uno, añadió la jefa de Inmunizaciones. “La meta es vacunar a un promedio de 40 mil niños al día“, apuntó.

Dijo asimismo que se espera que la población infantil acuda también a los VacunaFest que se desarrollarán este sábado 29 de enero, de 7 am a 9 pm, y el domingo 30 de 7 am a 7 pm. “Acudan para no perder la oportunidad de mejorar las cifras en la semana”, demandó a la ciudadanía.