¿Cuál es la situación legal del juego online hoy en Perú?

Los peruanos no solo somos fanáticos de los deportes, también de las apuestas deportivas. Y realizarlas en línea definitivamente es una de nuestras actividades favoritas en donde nos caracterizamos frente a otros países donde las personas no tienen la costumbre de apostar online. Muchos se preguntarán: ¿pero cómo no hacerlo? Si es algo que puede brindar desde la comodidad de la casa mucho entretenimiento, diversión y hasta puedes ganar dinero. Pero no es color de rosas, cuando se trata de la legalidad de la industria de los sitios de apuestas deportivas, esta se encuentra en un limbo. Hoy en día, este mercado está teniendo un gran crecimiento globalmente. Pero como con toda tendencia, las leyes llegan tarde a regularlas. Y eso que cada día miles de peruanos se unen a estos sitios con la idea de divertirse un poco y conseguir algo de dinero extra.

En Perú, millones de soles (y otras divisas) se mueven todos los días en la industria de las apuestas online. A pesar de eso, como mencionamos anteriormente, es una industria que todavía no se encuentra completamente regulada. Lo mismo pasa en la mayoría de los países latinoamericanos. Apostar en establecimientos físicos o hacerlo de forma online son dos actividades que no representan actos ilícitos ni infringen alguna ley. Aun así, existen diferencias entre ambos tipos de apuestas. Apostar en los casinos y casas físicas es una actividad regulada bajo la ley Nº 27153. La DGJCMT (Dirección de Juegos de Casino y Máquinas Tragaperras) es quien se encarga de la habilitación de los casinos y quienes verifican que cumplan con la ley. Además de preocuparse por que las personas puedan jugar seguras en estas casas de apuestas, también verifican que las mismas paguen impuestos y cumplan con las normas establecidas. Estas casas de apuestas y casinos también están disponibles de manera online pero están regidas bajo otra legislación.

Antes de jugar, mejor conoce la ley y los sitios que ofrecen pronósticos profesionales apuestas deportivas. Seguramente te estés preguntando: ¿entonces cómo se regula el juego online en Perú? Las casas de juego tienen que operar bajo concesiones, licencias y permisos que son emitidos por organismos internacionales. Estos organismos son los encargados de regular los juegos, las ofertas, las bonificaciones y todo lo que ofrezca el sitio. Lo más normal es que los operadores se rijan bajo políticas de países como Malta y Curazao. Este es un punto importante de por qué las apuestas online se encuentran en un limbo legal, las casas de apuestas pueden tener su sede y operar desde otro país por más que ofrezcan sus servicios en Perú. Al mismo tiempo, los usuarios pueden jugar en casas de apuestas extranjeras que no ofrezcan sus servicios en Perú. Con internet todo el mundo está al alcance de todo el mundo.

La única restricción clara con la que se encuentran las casas de apuestas internacionales para poder operar en Perú, es que no pueden tener apuestas de carreras o peleas de animales. Tampoco pueden permitir acceso a menores de 18 años. También tienen que promulgar el juego responsable para que apostar sea seguro. Hay muchos sitios con licencia internacional y con muy buena reputación en todo el mundo, esto permite mucha tranquilidad a las personas a la hora de apostar. Además así pueden disfrutar de eventos populares y atractivos beneficios. Cada casa ofrece distintas recompensas por jugar con ellos, después de todo compiten entre sí por la atención (y el dinero) de las personas.

La oferta de marcas y operadores es bastante extensa, estos son algunos de los sitios más confiables especializados en el mercado peruano: Sportimba, Betsson, Te Apuesto (Intralot), Betway, Apuesta Total, Betsafe, Timberazo, DoradoBet, Inkabet, Bet365, Betfair, Rivalo y Geniobet. Pero fuera de estos sitios, ¿cómo es posible saber si es confiable? Sabemos que una casa de apuestas segura cuenta con lo necesario para correr legalmente cuando al ingresar en su web veremos en la parte superior de la pantalla toda la información de domicilio, registro e información de seguridad del operador.

Los estándares de seguridad e información que deben ofrecer a los usuarios es la siguiente:

Número de permiso, licencia o concesión. Domicilio de la compañía que la respalda. Sellos que avalen la calidad y seguridad. Proveedor del software.

También es importante observar que opciones y medios de pagos y retiros tienen disponibles, al igual que si ofrecer atención al cliente 24hs ya sea vía chat o por teléfono. En conclusión, si bien es cierto que empezar en el mundo de las apuestas online puede dar algo de miedo, si lo haces en un sitio seguro y juegas en un deporte que conozcas, tendrás mucha diversión y con algo de suerte también alguna ganancia. Te recomendamos apostar solo el dinero que estés dispuesto a perder para que puedas disfrutar sanamente de tu juego.