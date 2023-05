¿ Cuáles son los beneficios de la ozonoterapia y sus beneficios?

La ozonoterapia o tratamiento con ozono es una técnica médica no convencional, la cual tiene como objetivo tratar diversas dolencias y síntomas mediante el uso del ozono. Este método lleva usándose algún tiempo, se ha practicado desde finales del siglo diecinueve, ha experimentado un renovado interés desde finales del siglo veinte, sobre todo con el desarrollo de generadores de ozono médico.

1.- Dr.- ¿Qué es la Ozonoterapia?

El ozono es un gas inestable, conformado por 3 moléculas de oxígeno, que al ingresar en el organismo produce una serie de reacciones enzimáticas y activación de receptores, teniendo un efecto terapéutico muy amplio y eficaz.

La acción médica del ozono se deriva de su capacidad de:

Modulación del sistema inmunitario.

Modulación del estrés oxidativo y la inflamación.

Mejora de la oxigenación de los tejidos.

Acción directa de tipo desinfectante y trófico (útil en heridas).

2.- ¿Para qué patologías está indicado el tratamiento con ozonoterapia?

La aplicación de la ozonoterapia viene determinada por sus propiedades antiinflamatorias, antisépticas (bactericida, virucida, fungicida), modulación del estrés oxidativo y mejora de la circulación periférica y la oxigenación tisular. Todo ello determina el amplio espectro de patologías en las que resulta de utilidad, sola o como tratamiento complementario.

Con la ozonoterapia se puede abordar el dolor de enfermedades inflamatorias y degenerativas articulares, de tendones y fascias. En este sentido, se puede tratar el dolor por artrosis de rodilla, hombro, cadera, pie, mano, tendinopatías, fascitis plantar y trocanteritis, entre otras dolencias. Asimismo, también se pueden tratar los dolores lumbares y radiculares por patologías de la espalda, tales como hernias de disco, fracturas vertebrales por osteoporosis o estenosis de canal. También es efectivo en los dolores musculares y en otras entidades como la fibromialgia, así como en dolores neuropáticos como la neuralgia del trigémino o neuralgia postherpética.

La ozonoterapia puede también ser utilizada como tratamiento coadyuvante en:

Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares, esclerosis múltiple, forma seca de la degeneración macular relacionada con la edad.

Infecciones bacterianas, virales, fúngicas.

Retrasos en la cicatrización de heridas (traumáticas, postquirúrgicas, post-radiación)

Trastornos inmunitarios (trastornos autoinmunes, inmunodeficiencias).

Debilitamiento por el cáncer y toxicidad de los tratamientos oncológicos.

Enfermedades circulatorias: insuficiencia venosa, úlceras venosas, arteriales o de decúbito, pie diabético, vasculopatías periféricas.

Problemas en la piel (herpes zoster, acné, eczema, psoriasis, celulitis) y tratamientos capilares.

Enfermedades digestivas (hepatitis, enfermedad de Crohn, gastritis…).

Enfermedades degenerativas, Parkinson, Alzheimer, demencia senil.

3.- ¿Cuáles son los efectos del ozono en la salud? ¿Existe algún riesgo?

El ozono en cantidades adecuadas produce una oxidación controlada que activa los mecanismos antioxidantes endógenos y produce una metabolización de los radicales libres, frenando el proceso oxidativo responsable de la destrucción celular. Es activador del sistema inmunitario (a través de los monocitos y de los linfocitos T). Alivia la inflamación y el dolor, mejora la calidad de vida al mejorar el estado físico en general, mejora la respuesta del organismo a los procesos de envejecimiento, mejora el metabolismo del oxígeno y aumenta la elasticidad de los glóbulos rojos en su paso por los capilares, incrementando el transporte del oxígeno a los tejidos. Regula el metabolismo y es un agente terapéutico eficaz en la lucha contra hongos, bacterias, virus y parásitos, siendo de gran ayuda para mejorar la cicatrización de las heridas y úlceras.

4.- ¿La Ozonoterapia es un tratamiento doloroso?

No. Es un tratamiento no invasivo, las aplicaciones son prácticamente indoloras, los tratamientos son totalmente ambulatorios no requiriendo ningún tipo de internación.

5.- ¿Cuántas aplicaciones son necesarias?

Los tratamientos de ozonoterapia consisten en un número de sesiones que varían en cantidad y duración, según la edad del paciente y la afección que se trata.

6.- Dr. López Zumaeta ¿En Natura Vital, ya cuenta con los tratamientos de Ozonoterapia?

Así es. Natura Vital es un centro médico que respeta todos los criterios relacionados con las buenas prácticas clínicas. Nos avalan 39 años de experiencia en este campo y miles de procedimientos realizados. Somos un equipo que cuenta con médicos especializados en esta área que siguen capacitándose de forma activa en cursos relacionados con esta terapia. Contamos con equipos generadores que garantizan un manejo seguro de las concentraciones de ozono.