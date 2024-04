¿Cuándo será huelga nacional indefinida de los profesores?

SECRETARIO DEL SUTEP SEÑALA DESINTERÉS DEL GOBIERNO A ATENDER SUS RECLAMOS

Los días viernes 5 y sábado 6 se considerará la opción de tomar esta medida

El líder del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, anunció que durante los días viernes 5 y sábado 6 se considerará la opción de iniciar otra huelga nacional prolongada tras la falta de cumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo laboral con el Ministerio de Educación (Minedu).

El representante mencionó una aparente falta de interés por parte de la presidenta del país en resolver las dificultades nacionales, concentrándose en cambio en el ‘caso Rolex’, en un intento por hallar una justificación que aplaque tanto al Ministerio Público (MP) como a la población peruana

“La voluntad dialogante del Sutep siempre ha estado puesta (…) Hemos presentado dos documentos y no hay diálogo, nosotros pensamos que quizá la presidenta está muy entretenida por la situación injustificada del ‘caso Rolex’”, declaró en entrevista con radio Exitosa.

En ese sentido, Castro enumeró cada uno de los incumplimientos por parte del Ejecutivo: “75 mil maestros nombrados, quienes se han sujetado a los parámetros impuestos para la demostración de su solvencia, no van a cobrar escolaridad. Maestros que están ubicados en las zonas más dificultosas del Perú, para quienes habíamos acordado y firmado dignificación, no han recibido dicha compensación. Además, el tema de la infraestructura no ha cambiado y el problema de nutrición ni se atiende“, agregó.

El portavoz del sector educativo expresó su descontento porque, mientras el Gobierno alega falta de fondos para atender sus demandas, sí asigna millones de soles al Congreso. “Nos dicen que ‘no hay dinero’, pero entendemos que con voluntad y decisión política es posible cumplir (el acuerdo laboral)”, sentenció.