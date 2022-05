Cuatro razones que explican la pérdida de valor de las AFP

En los últimos meses las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han registrado una disminución en su rentabilidad, llegando a perder un total de 4,346 millones de soles en lo que va del 2022. Esta situación ha generado preocupación en los peruanos ya que esto coincide con el retiro de hasta 4 UIT (18,400 soles) de los ahorros en los fondos AFP.

Actualmente, factores externos e internos impactan sobre las ganancias empresariales y hacen que los mercados disminuyan su rentabilidad, afectando de este modo el valor de las inversiones de los fondos de pensiones. Es por ello que hoy en día podemos estar en un periodo de pérdida, pero a largo plazo se podrían evidenciar episodios de ganancias.

El docente de la carrera de Economía de la UPC, Juan de la Cruz, detalla los principales motivos por los que se han presentado pérdida de valor en las inversiones de las AFP.

La incertidumbre política. Si bien hay factores externos que también están afectando la rentabilidad de los fondos de pensiones, este panorama podría mejorar si nuestro país no estuviera en una permanente crisis política. La inestabilidad política impacta directamente en la inversión y por consecuencia en el valor de los fondos de pensiones. Aumento de la tasa de interés por bancos centrales. Los bancos centrales a nivel mundial están subiendo su tasa de interés de referencia debido a la alta inflación. Este incremento podría ocasionar una menor actividad económica, afectando las ganancias de las empresas y también las acciones en donde invierten las Administradoras de Fondos de Pensiones. Disminución de la actividad económica en China. La disminución de actividad económica en China, que ha sido generada por las restricciones de movilidad a raíz del rebrote de covid-19, está impactando a las empresas que venden y compran en ese país. Esta situación se expande a otras economías afectando los ingresos empresariales y ocasionando caída en el precio de las acciones en donde también habrían invertido los fondos de pensiones. Incremento de la tasa de interés del BCR. A nivel local, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) también está subiendo su tasa de interés para controlar la inflación, que unido a la crisis política que venimos viviendo, afecta el nivel de actividad económica prevista y esto hace caer el valor de las inversiones de los fondos AFP.

Finalmente de la Cruz comentó que no es un buen momento para retirar dinero del fondo de pensiones, ya que implica vender activos financieros a un valor actual muy bajo a raíz de los factores detallados anteriormente. En caso no decida retirar el dinero, es posible que el valor del fondo se recupere y de esta manera no se perjudiquen por las pérdidas de estos últimos meses.