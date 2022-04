Cyber Wow: ¿Cuándo es y qué es lo que más se vende en este evento?

Encuentra aquí los productos más adquiridos por los usuarios durante estos 5 días de increíbles promociones con el Cyber Wow

La temporada de ofertas más esperada está por empezar. Los mejores precios de productos tecnológicos los encontrarás en el Cyber Wow de Plaza Vea a partir del 18 hasta el 22 de abril. Esta es tu oportunidad para comprar el celular que tanto deseabas, el televisor con el que soñabas o la laptop que estabas buscando, todo esto y más en el Cyber Wow.

Los productos tecnológicos más demandados del mercado, desde videojuegos hasta los mejores televisores y Smart TV. Toda la variedad en tecnología lo podrás encontrar aquí en Plaza Vea.

Prepárate porque en este nuevo Cyber Wow descubrirás, renovarás y tendrás la opción de comprar online lo mejor en Televisores, Laptops, Videojuegos, Celulares, Tablets, productos de supermercado, entre otras grandes ofertas.

Televisores y Smart Tv

Se aproxima el mundial Qatar 2022 y si aún no tienes donde verlo, tenemos los mejores televisores y Smart TV para ver todos los partidos, esta es tu mejor oportunidad para encontrarlo al mejor precio del mercado. Vive la fiesta y fiebre del mundial con uno de nuestros productos más solicitados.

Además, pensando en todos nuestros clientes, tenemos todas las marcas de televisores y Smart TV. Samsung, Sony, LG, Panasonic y más estarán incluidas en este evento. También, no olvides que obtendrás mayores descuentos al pagar con tu tarjeta oh!

Celulares y Smartphones

Por otro lado, también descubrirás lo último en tecnología de celulares y smartphones en un precio de oferta durante esta gran celebración. Para todos aquellos que busquen celulares y smartphones de calidad y duraderos, tenemos Samsung, Xiaomi, Huawei y muchos más, las mejores marcas a tu disponibilidad. Solo en el Cyber Wow de Plaza Vea lo podrás encontrar.

Además, recuerda que obtendrás mayores descuentos al pagar con tu tarjeta oh! No dejes pasar esta oportunidad y adquiere tus mejores celulares y smartphones en todas nuestras tiendas. No lo pienses más y renueva ya tus equipos de celulares y smartphones.

Laptops

Y si lo que estas buscando son laptops a un buen precio y de la mejor calidad, esta es tu oportunidad de llevarte una de ellas a tu hogar. Nuestras laptops son uno de los productos más vendidos durante el Cyber Wow. Desde los mejores equipos para tus clases en línea hasta las laptops gamers más solicitadas las puedes encontrar aquí. Tenemos todas las marcas del mercado y a un precio totalmente de oferta, Lenovo, Hp, ASUS, Huawei y mucho más para tu hogar.

Lo mejor de la tecnología de última generación podrás descubrirlo en nuestra celebración del Cyber Wow. Cada una de ellas ofrece la mejor garantía y rendimiento al adquirirlas.

Recuerda que estaremos ofreciendo los mejores precios y descuentos desde el 18 hasta el 22 de abril en todos nuestros supermercados Plaza Vea. Además, puedes ver todo nuestro catálogo vía online. No te pierdas esta gran oportunidad y sé parte de este gran evento pensado en todos nuestros clientes. El Cyber Wow te ofrece todo esto y más.