Dalia asegura que defensa de John Kelvin armó video íntimo

La cubana se presentó en el programa de Magaly Medina, luego de que la familia de John Kelvin se presentará en el programa de Andrea Llosa para pedir la tenencia de los menores hijos de la rubia y el cantante. Dalia Durán aseguró que la defensa legal de de su ex pareja armó un supuesto video íntimo del contenido que subió a sus redes sociales por las celebraciones de Halloween.

PODER JUDICIAL LE DIO MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA CUBANA TRAS ATAQUES DE LA FAMILIA DE JOHN

La cubana negó tajantemente haberse insinuado a su ex pareja. “Yo jamás me le he insinuado, John no me interesa y que se lo meta en la cabeza”.

En esa línea, explicó de dónde salió ese supuesto video. Según Dalia, la defensa legal del cantante armó un video íntimo con el contenido que hizo en redes sociales para una marca de lencería por Halloween. Al comprobarse esto, es por ello que la jueza decide regresarlo al penal.

“Han agarrado (videos) de TikTok, mis TikTok y fotos que hice para una marca de Halloween (en Instagram), donde dice ‘colaboración pagada’. Por eso es que la jueza determina prisión preventiva, porque no tenían ningún argumento que tuviera concordancia con lo que querían demostrar”, agregó.

Asimismo mostró como prueba un correo electrónico que le envió al cantante el pasado 21 de diciembre de 2022, luego de que ellos aparecieran celebrando su conciliación, tomando una copa de vino.

“Te voy a aclarar algo Jonathan Sarmiento, yo no te he mandado eso a ti, que queda claro, OK. Tú no me gustas, hace tiempo no te veo como hombre, no me acostaría ni loca contigo, mi vida está muy bien”, se lee.

Además se dio a conocer que el Poder Judicial decidió brindarle medidas de protección a Dalia Durán contra la familia de John Kelvin, es decir ni el hermano del cantante, Jorge Sarmiento y el primo, Jimmy Gardella pueden acercarse a la cubana.

“Ellos no son más familia de mis hijos, el día de hoy acaba de dictar medidas de protección, el Poder Judicial a favor de mis hijos y en favor mío en contra de Jimmy Gardella y Jorge Alberto”, contó Dalia.