Daniela Darcourt cuenta cómo Waldir Felipa conquistó su corazón

La cantante de salsa Daniela Darcourt no dudó en abrir su corazón al hablar sobre su relación con el bailarín Waldir Felipa.

Daniela Darcourt, una de las voces más destacadas de la salsa en el Perú, compartió una de las cualidades que la hizo enamorarse de Waldir Felipa, su actual pareja. La cantante destacó lo que, para ella, fue un aspecto clave de su relación.

Darcourt aseguró que se encuentra en el mejor momento de su vida y está totalmente ilusionada con lo que está construyendo junto a Waldir Felipa, su actual pareja. En una reciente entrevista en el podcast de Magaly Medina, la cantante de salsa reveló que se siente muy feliz en su relación y destacó una de las cualidades que la cautivaron de su enamorado: «Es un hombre muy seguro». Durante la conversación, Daniela también habló sobre cómo se encuentra su corazón en este momento tan especial de su vida.

La salsera aseguró que Waldir Felipa es su hombre soñado, pues la ayuda a superar y conseguir varios proyectos. Incluso, Darcourt señaló que él es alguien que tiene las cosas claras y eso es lo que más la enamoró del bailarín.

Revela íntimo secreto

En una conversación de aproximadamente 50 minutos en el pódcast de Magaly Medina, la salsera Daniela Darcourt, de 28 años, compartió detalles inéditos sobre su vida personal. Sin embargo, lo más impactante fue cuando la exintegrante de ‘Son Tentación’ reveló que había recibido dos propuestas íntimas a cambio de grandes sumas de dinero, las cuales rechazó rotundamente. Esta sincera confesión sorprendió a sus seguidores y mostró el lado más personal y valiente de la artista.

«Me han puesto plata así, cholos y gringos para hacer tríos, para ir a acompañar…», señaló en un principio Darcourt dejando sin palabras a Magaly, quien no podía creerlo. Luego, la salsera soltó más información sobre estas proposiciones que recibió tiempo atrás. «Claro, yo soy de barrio, pero p*** no soy. Yo trabajo chambeo en lo mío. Yo soy cantante, a mi me gusta tomar mi quinua con leche, humilde, tranquilo… Me han ofrecido dos veces. Una vez me dijeron, ‘te damos 25 mil dólares y te vas con nosotros hoy a México'», mencionó