Danna Paola revela que la drogaron en España

La artista mexicana se confesó y habló sobre un episodio de su vida que vivió en Madrid, España, cuando grabó la serie ‘Élite’. Danna Paola contó la vez que sintió que casi no la contaba a raíz de haber sido drogada en una discoteca.

LA CANTANTE Y ACTRIZ SEÑALÓ QUE LE PUSIERON ALGO EN SU BEBIDA Y NO RECUERDA CÓMO LLEGÓ AL HOSPITAL

Danna Paola aseguró que su objetivo de contar esta terrible experiencia es para que las personas no se confíen y cuiden sus bebidas. Según la intérprete de “Mala fama”, todo sucedió cuando un amigo de México fue a visitarla al país europeo, por lo que decidieron ir a una exclusiva discoteca.

Al llegar al lugar, la joven cantante narra que estuvo en compañía de su amigo, pero minutos después él se va al baño y ella se queda charlando con el grupo de hombres. En cuestión de segundos, Danna Paola dejó su vaso en la mesa y alguien le puso algo en la bebida. Casi de inmediato, después de volver a beber, se sintió mareada y con una sensación extraña.

“De repente me dice, ‘Éste era tu vaso ¿no?’ Me lo empiezo a tomar y a platicar pero me siento muy mal, me mareo. Dije me tengo que ir. Cuando empezaron a quererse sobrepasar, yo traté de mantener la cordura, pero me empecé a sentir fatal. No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa, cómo desperté en el hospital“, expresó la cantante en conversaciones con Yordi Rosado.

Finalmente, la también actriz pidió a todos sus seguidores tener cuidado y espera que su experiencia les sirva de ejemplo.