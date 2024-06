De los talleres de SMP a la cima olímpica: Gonzalo Cristaldo, gana medalla en los Juegos Bolivarianos de la Juventud 2024

Nacido en Condevilla y proveniente de una familia humilde

San Martín de Porres (SMP) es un distrito que se caracteriza por ser cuna de deportistas profesionales que han dejado su nombre muy en alto y han hecho que el Perú gane preseas en competiciones mundiales. Un ejemplo de ello es Juan Gonzalo Cristaldo Galindo, un joven que a sus 16 años ha ganado una medalla de plata, en Bolivia, y ahora buscará traer otro trofeo al país.

Nacido en la zona de Condevilla Señor (SMP), creció en el seno de una familia humilde y pujante que supo salir adelante a pesar de las dificultades y las carencias económicas. Esto obligó a que el adolescente se alimente en el comedor popular cerca de su vivienda. Su madre trabaja todos los días para llevar el pan al hogar y su padre falleció hace unos años.

Todo cambió a finales del 2022 cuando Gonzalo incursionó en la práctica de la lucha olímpica, estilo grecorromano. Actualmente, cursa el tercer año de secundaria en el Colegio Fe y Alegría Nº 2 y entrena en el Coliseo José Granda de SMP.

Lo que empezó como un juego, posteriormente, se volvió una disciplina y, a la vez, convirtió al adolescente en todo un deportista profesional. “Yo antes jugaba fútbol, pero un amigo me dijo para ingresar a la lucha. Vine a entrenar y el deporte me fue gustando. Otra cosa que me motivó fue viajar y representar al país”, sostuvo el joven.

“Mi familia, al principio, tenía un poco de miedo porque me podía lastimar (en este deporte), pero luego se pusieron orgullosos de mí al ver cómo me superaba y ya representaba al Perú”, acotó.

MEDALLA DE PLATA

A inicios de abril de 2024 se realizaron los Juegos Bolivarianos de la Juventud, en la ciudad de Sucre (Bolivia). Gonzalo y el equipo peruano de lucha olímpica viajaron encabezados por sus profesores Mario Molina y Edison León.

Para alegría de todos, el joven quedó en segundo lugar, en su categoría, ganando una medalla de plata para el Perú. “Esto es resultado de mi gran esfuerzo y sacrificio en todo este tiempo. Estoy muy orgulloso de mí mismo, de representar a mi país. Me siento contento”, expresó Cristaldo.

Ahora se prepara para participar el 24 de junio en el Campeonato Panamericano Sub-17, en República Dominicana. Gonzalo aconseja a los adolescentes y jóvenes a luchar por sus objetivos y animarse a practicar deporte, pues los aleja de los vicios y de la mala vida.

LOS SUEÑOS DE GONZALO

Gonzalo Cristaldo no solamente desea ser un gran profesional en el mundo del deporte, sino también estudiar una carrera universitaria. “Me gustaría ser arquitecto, pero llevar a la par el deporte. Me gusta arquitectura por los dibujos, el arte”, enfatizó.

El joven también se mostró agradecido con la oportunidad que le ha dado la Municipalidad de San Martín de Porres de poder desarrollarse en esta disciplina deportiva. “Estoy muy agradecido con el alcalde Hernán Sifuentes por el apoyo que me viene brindando a mí y a mi club. Invitaría también a los jóvenes a que vengan a todos los talleres que hay en la municipalidad. Quiero mucho este deporte, me alegra ver a mi madre que se enorgullece de mí”, dijo.

ORGULLO DISTRITAL

El alcalde Hernán Sifuentes se mostró muy orgulloso de Gonzalo Cristaldo e indicó que todos los niños y jóvenes también pueden destacar tanto en disciplinas deportivas, como en el arte y la cultura, gracias a los talleres de la municipalidad.

“Yo me emociono mucho al hablar de él (Gonzalo) y, es más, fue uno de los que recibió el alto reconocimiento en nuestro aniversario. Él se ha batido con los mejores de otros países y miren el talento que tiene”, expresó el burgomaestre.