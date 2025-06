Defensor pide se acabe bronca por la Fiscalía de la Nación

JOSUÉ GUTIÉRREZ DIJO QUE ES BOCHORNOSO VER COMO DOS PERSONAS SE DISPUTAN UN CARGO

Durante una conferencia de prensa, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, invocó a la fiscal Delia Espinoza a acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y reponer a Patricia Benavides.

“Apelar a la sapiencia, al buen tino. Ya en un momento, quizá un poco más tranquilo hoy día que ayer, porque ayer creo que han estado en crispado todos los ánimos. Que la Junta de Fiscales Supremos pueda anteponer los intereses del país por encima de los intereses de grupo”, manifestó y calificó de bochornosa la disputa por el cargo; y pidió a la Junta de Fiscales Supremos priorizar el interés del país ante la crisis que atraviesa el Ministerio Público y el clima de tensión por la disputa de cargos en el máximo organismo fiscalizador.

“Es bochornoso ver como dos personas se disputan un cargo cuando el cargo es lo más sublime de toda institución. Entonces, corresponde a la Junta, en su facultad constitucional, a la Junta de Fiscales Supremos, tomar la decisión más sabia. Yo espero que sí lo vayan a tomar. No tengo un prejuicio contra ninguno de ellos”, expresó.

Patricia Benavides

Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, defendió la legalidad del pronunciamiento que la repone en su cargo, tras la decisión adoptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En una entrevista con Canal N, aseguró que el proceso fue regular y que la resolución fue respaldada por los miembros habilitados del pleno, pese a que uno de ellos, Francisco Távara, se excusó de participar.

La jurista respondió así a los cuestionamientos que han surgido en torno a la supuesta invalidez de su restitución, debido a que la votación no habría contado con el respaldo unánime de los siete integrantes de la JNJ. Benavides sostuvo que la normativa establece que solo quienes intervienen en la audiencia pueden emitir voto, por lo que la exclusión de Távara no afecta la validez del fallo. Además, aseguró que la Junta notificó debidamente la decisión a la Fiscalía de la Nación, desmintiendo versiones que señalaban que fue su defensa quien tomó la iniciativa.

Según explicó Patricia Benavides, la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que un integrante que no participa en la audiencia pública de un caso no puede emitir voto en la decisión final. En ese sentido, aclaró que el magistrado Francisco Távara se excusó voluntariamente de intervenir y no formó parte de la sesión donde se escucharon los informes orales. “Él mismo se abstuvo de conocer el proceso y, conforme a ley, no le correspondía votar”, precisó.