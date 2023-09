MAGALY RESPONDE A JANET Y ASEGURA QUE SI SU ESPOSO LE LLEGA A SER INFIEL, ESE DÍA ACABA SU MATRIMONIO

La entrevista de Erika Villalobos y Aldo Miyashiro trajo repercusiones, hizo que Magaly Medina cuestionara a la actriz por perdonar al conductor, lo cual provocaría que Janet Barboza le recordará una supuesta infidelidad de Alfredo Zambrano con Giuliana Rengifo.

La “Urraca” no esperó mucho tiempo para responderle a la “Rulitos” con quien sabemos tiene una rivalidad desde hace mucho tiempo.

Magaly pidió que le muestren pruebas y tomaría una radical decisión en la cual demostraría el valor que como mujer tiene.

“Si mi marido me hubiese sido infiel en mi época de casada… que alguien venga y me muestre fotos, pruebas y yo no tengo ningún problema. Creo que a la primera que mi marido haga, me lo van a traer acá, si me mandan fotos en cada restaurante en el que está por el chismefono, no se preocupen, yo sé dónde y con quién está… imagínense el día que lo encuentren con otra mujer”, sostuvo la ‘Urraca’.

Por ello le pidió a Janet Barboza que deje “envidiar” su relación y de decir mentiras, ya que no tiene ninguna prueba que demuestren la supuesta infidelidad que cometió su esposo.

“Yo no le he perdonado ninguna infidelidad a mi marido, el día que eso pase, ya todo el mundo sabe qué voy hacer, porque yo sí me quiero a mí misma. SI me separé, no fue por infidelidad. Vamos a cumplir 7 años de casados, dejen de envidiar y no digan mentiras”, concluyó Medina.

Como sabemos, Giuliana Rengifo manifestó que tuvo un breve romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina luego de que la conductora y él se separaran pro un tiempo. Sin embargo, en una entrevista, el empresario negó haber tenido algo con la cumbiambera.