Denuncian por pegalón a cantante de ‘rebeldes de la cumbia’

EXENAMORADA ACUDIÓ A LA POLICÍA PORQUE ARTISTA LA GOLPEÓ A PUÑETES, PATADAS, LE JALÓ EL PELO Y HASTA LA QUISO ESTRANGULAR

La joven universitaria, Alicia Astonitas Chamba, denunció a su exenamorado el cantante de la orquesta musical ‘Los Rebeldes de la Cumbia’, Diego Frank Cruz Tapia, por haberla golpeado en el rostro y patearla en un arranque de celos, ya que no soportó que un amigo la llame a su celular cuando se encontraban en casa del agresor.

La joven mediante su página de Facebook narró que estaba conversando con el artista cuando de pronto sonó su teléfono y ella respondió tranquilamente lo que molestó de sobremanera a Cruz Tapia, le quitó el celular y se lo tiró al piso, luego la insultó con palabras ofensivas.

“Me denigró como mujer, después me dio puñetes en el rostro, así como bofetadas y también patadas en el cuerpo. Me jaló el cabello hasta tirarme al piso. Aproveché en escapar porque su mamá llegó al escuchar mis gritos“, narró la joven.

Luego afirmó: “Este sujeto que se ha encargado de golpearme e insultarme por desgracia fue mi pareja. Es un conocido cantante aquí en Chiclayo, por eso según él, nadie puede hacerle nada, ni meterse con él porque todo lo arregla con dinero. La Policía no me ha prestado la ayuda necesaria”.

La joven estudiante dice además estar temerosa porque se ha enterado que este hombre lo que ha hecho con ella lo hizo con otras jovencitas a las que tiene amenazadas. “Estoy muerta de miedo y si hago todo esto es porque no puedo dejar que este sujeto vaya por la vida haciendo este tipo de cosas a cuan mujer tenga”.

Por su parte, el cantante en su página de Facebook publicó un mensaje donde dice que confía en Dios y muy pronto se sabrá la verdad.