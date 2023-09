Denuncian sobreprecio en licitación de municipalidad de Carmen de La Legua

Señala que comuna alquiló toldos por S/ 9,300 soles, pero cotización con características similares arroja valor de S/ 2,500

Por : Pablo Carranza

La gestión del alcalde Edwards Infante en Carmen de La Legua-Reynoso tiene mucho que aclarar ante la opinión pública, luego que el portal digital Nacional TV Perú publicó un reportaje en el que da cuenta sobre un contrato presuntamente sobredimensionado que hizo esta comuna con una empresa de alquiler de toldos en el mes de mayo, cuyo monto asciende a 9,300 soles, cuando, según resalta el informe, el precio de mercado de esos mismos toldos es de alrededor de 2,500 soles.

Para conocer ese escandaloso destape, nos comunicamos con la periodista Katy Palacios Zamudio, reportera del mencionado medio y autora de la crónica, para que nos dé los detalles de la misma. Entre otras cosas, lo que más sorprendió es que esta joven comunicadora señaló que hasta el momento el municipio de Carmen de La Legua aún no ha respondido por esta sospechosa licitación. Cabe destacar que también intentamos comunicarnos con la comuna en mención, pero no obtuvimos sus descargos.

¿Cómo comenzó esta historia?

Primero hay que resaltar que el acalde Edwards Infante hizo campaña haciendo la promesa a todos los vecinos que tengan emprendimientos, que la mayoría de los proveedores de la municipalidad iban a ser de su mismo distrito. Es decir, sin tener que convocar a empresas de otros distritos, esto como apoyo a todos ellos. En su campaña electoral, se le ve con un montón de emprendedores de Carmen de La Legua, donde según él los conoce y los llama por sus nombres. También hay un video en el que el alcalde dice que su gestión es transparente, entonces es ahí donde nosotros como medio comenzamos la investigación.

¿Cómo hicieron el destape?

Descubrimos a través de una orden de servicio que publicamos que la comuna de Carmen de la Legua había contratado este proveedor del distrito de Ventanilla cuyo monto es excesivo. Incluso publicamos una conversación de WhatsApp donde consultamos con una empresa carmelina de alquiler llamada “Toldos Leo”, ubicada en la avenida 1° de Mayo, que nos dijo que el presupuesto de un contrato similar es de 2,000 soles, pero según la orden de servicio que tiene Carmen de La Legua del alquiler de toldos de 2 por 2 metros es de 9,300 soles. Entonces, no se entiende cómo es que un alcalde prefiere gastar tantos miles soles en otro distrito cuando a unas cuadras de la municipalidad hay opciones más económicas.

¿Por qué se hizo esta contratación?

Este evento al que hacemos alusión por el alquiler de esos toldos es de una campaña de salud y belleza de mayo de este año que fue muy publicitado por las redes sociales de la comuna. La empresa de Ventanilla que dio los toldos de tipo Stand se llama Koak Partners, pero también hay otra cosa que se descubre y es que el dueño de la firma ha trabajado anteriormente en la gestión pasada del mismo municipio. Es decir, es conocido dentro de la municipalidad de Carmen de La Legua.

¿Han obtenido alguna respuesta por parte de la alcaldía o del señor Edwards Infante?

No, nosotros no hemos tenido respuesta alguna, pero hemos corroborado la dirección que el proveedor brinda y es una casa. Cuando fuimos, encontramos a una persona que señaló haber participado en el concurso público, que lo había ganado y que por ello lo contrataron, pero eso no lo hemos comprobado porque no pudimos acceder a la información pública.

LEYENDA:

Periodista Katy Palacios Zamudio, del portal digital Nacional TV Perú, exigió al alcalde de Carme de la Legua, Edwards Infante, responder por denuncia.