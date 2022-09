Descartan crisis alimentaria o desabastecimiento en los mercados

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, enfatizó que no habrá crisis alimentaria, ni desabastecimiento en los mercados. Además, ratificó que en los próximos días se pondrá en marcha el apoyo monetario individual (Fertiabono) para facilitar a los productores hasta 10 hectáreas la compra de fertilizantes sintéticos, lo que permitirá atender los requerimientos de la campaña agrícola 2022-2023.

“No habrá crisis alimentaria, no habrá desabastecimiento, no ha habido en condiciones con la presencia de la pandemia (del covid-19) y nunca hubo desabastecimiento de productos. Nuestros productores agrarios pusieron todos los mecanismos para no desabastecer a los mercados, ni las mesas populares”, afirmó.

Sesde la sede del Midagri, Alencastre dejó en claro el compromiso del sector en la adopción de medidas para garantizar la fertilización de los cultivos y para ello, adelantó que la implementación del Fertiabono beneficiará a 370 mil pequeños productores a nivel nacional.

Los beneficiarios son los agricultores que se encuentran en el padrón de productores agrarios (PPA), que a la fecha superan los 601 mil agricultores registrados, y que conduzcan hasta 10 hectáreas. La medida atenderá 40 productos estratégicos establecidos por el Midagri.

Cabe precisar que el pago del Fertiabono será a través de las oficinas del Banco de la Nación en cuentas intangibles, usando carritos pagadores y otras modalidades.