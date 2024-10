Desenmascaran a Dina Boluarte… una vez más

NUNCA ESTUVO EN CONDOMINIO MIKONOS EN SUPUESTA REUNIÓN FAMILIAR

Además, autos oficiales con placas falsas aparecieron en pleno operativo para capturar a Cerrón. En uno de ellos habría fugado.

Las mentiras tienen patas cortas. A pesar que el entorno de la presidenta Dina Boluarte haya insistido que la jefa de Estado sí estuvo en el condominio Mikonos (Sur de Lima) en una supuesta reunión familiar para tratar de justificar la presencia del ‘cofre’ (auto asignado al traslado de los presidentes) en dicha zona, la verdad es que no fue así.

Recontra ‘pinocha’

De acuerdo al testimonio que brindó el presidente de la Junta de Propietarios de chico condominio, Gabriel Herrera, la mañana de ayer a la Comisión de Fiscalización del Congreso, la versión gubernamental de una visita presidencial a dicha zona el pasado 24 de febrero es falsa. Herrera confirmó que no hay registro alguno de un ingreso de la mandataria ni de su comitiva oficial en esa fecha y que no pudo hacer ingreso de manera formal no sin ser vista por los casi dos mil habitantes que congrega la residencial.

“No hay registro del ingreso de la presidenta en Mikonos ni el 24 ni el 25 de febrero. Siempre se toma el nombre o DNI del ingresante, placa del auto. Al cualquier invitado del propietario se le entrega una pulsera para su identificación”, afirmó.

Asimismo, precisó que la única forma para que haya ingresado sin ser vista era que se hubiera ubicado dentro de una maletera de un auto o disfrazada. “Pudo haber ingresado disfrazada o por la vía lateral del condominio que es para los pescadores o por la playa acompañado de un propietario o dentro de una maletera”, indicó.

Recordemos que fue el abogado del chofer del ‘cofre’, Félix Montalvo Guevara, Jesús Poma, quien indicó que su patrocinado sí dejó a la mandataria el pasado 24 de febrero en dicho lugar y que regresó al día siguiente a Lima. Esta versión fue corroborada por el defensor de Boluarte, Juan Carlos Portugal, quien consideró ‘creíble’ dicha versión. Incluso, el mismo fue respaldado por el vocero presidencial, Fredy Hinojosa. Toda esta historia lo armaron desde Palacio de Gobierno para justificar la presencia del auto de marca Lexus de placa EGR-844, el pasado 24 de febrero a apenas unos metros del controversial condominio.

Recordemos que la Fiscalía abrió una investigación a la presidenta por este mal uso de los bienes en Estado en la presunta huida de Cerrón. El chofer Félix Montalvo Guevara ya fue a declarar ante el Ministerio Público y no se descarta que también soliciten el testimonio de la también policía Kelly Vargas, acompañante de Montalvo en la supuesta visita de Dina al Condominio Mikonos.

Vargas es conocida en el entorno de la seguridad de la presidenta como la ‘sombra’ de Dina Boluarte ya que le acompaña en todo momento.

Placas falsas

Pero eso no es todo. El representante de la Junta de Propietario de Mikonos dio alarmantes detalles sobre el pasado operativo que la Policía Nacional hizo en ese lugar el pasado 16 de enero para encontrar a Vladimir Cerrón.

De acuerdo al ciudadano, el operativo fue comandado por el entonces jefe de la DINI, Roger Arista, y el general de la Policía, Óscar Arriola, quienes pidieron autorización a todos los residentes de un sector del condominio para ingresar a sus hogares y registrarlos para hallar a Vladimir Cerrón. De acuerdo a informes de inteligencia, en la vivienda del bloque D22 había un ‘registro inusual’ de personas. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el ingreso de dos vehículos oficiales del Estado que resultaron tener placas falsas.

“En esa casa D22, entre el 16 y 18 de enero, ingresaron dos vehículos blindados con placa oficial pero que eran fraudulentas porque al momento de hacer la consulta en línea, estas no existían. En un auto ingresaron invitados del propietario y en la otra el mismo propietario”, refirió el hombre.

Gabriel Herrera no quiso confirmar ni descartar si en dichos autos se pudo camuflar el líder de Perú Libre.

“Ningún miembro de seguridad registró ingreso de Vladimir Cerrón, tampoco algún propietario. Nunca supimos si estuvo o no en Mikonos, o si ingresó o salió en uno de sus vehículos blindados con placa fraudulenta. No lo sabemos”, expresó.

Cambio en la DINI, adiós operativo

Finalmente, un dato a tener en cuenta es que durante todo el tiempo que duró el operativo de búsqueda de la Policía en Mikonos, un grupo de efectivos se mantuvo en el condominio registrando el ingreso y salida de vehículos y personas, además de registrar las cámaras de video. Sin embargo, el 23 de enero todos los efectivos se retiraron del lugar coincidentemente cuando la presidenta Dina Boluarte decidiera reemplazar a Arista por Luis García Barrionuevo como jefe de la DINI tras el incidente que tuvo en Ayacucho el pasado 20 de enero, cuando fue jaloneada de los pelos por una ciudadana.

El suboficial Félix Montalvo, conductor del ‘cofre’, ha solicitado a la Policía Nacional autorización para declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.