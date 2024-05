Dina abandonó a su ahijada ‘Mila’

PARIENTE DE LA PEQUEÑA DENUNCIA QUE PRESIDENTA NO CUMPLIÓ EN PROTEGER A SU FAMILIA DEL MONSTRUO QUE VOLVIÓ A ATACAR

Se supo que Pezo Amaringo secuestró a mamá y hermanos de la menor y abusó de una de ellas.

Prima de ‘Mila’ denuncia que Policía no captura a depravado y que víctimas no reciben atenciones prometidas por el Gobierno. ‘La presidenta es madrina de ‘Mila’, pero no se pronuncia”, dijo.

El caso de la pequeña ‘Mila’, la menor de 11 años que sufrió abusos sexuales de parte de su padrastro Lucas Pezo Amaringo al punto de dejarla embarazada y pasar posteriormente por un aborto terapéutico en agosto del 2023 ha vuelto a causar indignación en la población peruana.

La pequeña no solo experimenta aún los horrores de su pasado; sino que ahora también adolece de la indiferencia de su ‘madrina’: la presidenta Dina Boluarte, quien una vez dijo ante cámaras que ‘nunca la abandonaría’ al momento que se hizo público su caso.

Sin embargo, la familia de la menor no ha recibido ni su apoyo ni el respaldo de las autoridades correspondientes. Y una clara muestra de ello es el conocimiento de una nueva agresión sexual de este depravado, en esta ocasión, contra la hermana menor de ‘Mila’.

Monstruo de regreso

De acuerdo al testimonio de la prima de ‘Mila’, una joven de nombre Fátima, contó que Pezo Amaringo – quien pesa sobre él un pedido de prisión- volvió a arremeter contra la familia de la pequeña y secuestró a la madre y a los tres hermanos de Mila en una comunidad ubicada a tres horas de la carretera Iquitos-Nauta.

El execrable hecho sucedió en enero pasado y recién el pasado 17 de mayo, la PNP pudo ubicar a la familia y liberarlos. Sin embargo, este sujeto escapó y se descubrió posteriormente lo peor de los escenarios: la violación de la hermana menor de 8 años de Mila.

“Las autoridades aquí en la Región Loreto no están haciendo su trabajo. Porque me dijeron que lo están buscando (a Pezo Amaringo), pero cuando pido información, solo me responden con un ‘ok’. Yo solo estoy buscando justicia para mi prima. Este hombre no solo dejó a mi prima ‘Mila’ ultrajada, violada y embarazada; también ha violado a su hermanita de 8 años. Pido Justicia para mis dos primas. Yo necesito que encuentran a este hombre”, contó el familiar.

Recordemos que cuando se hizo público este hecho en agosto del 2023, el padrastro fue detenido por la Policía; sin embargo, fue liberado el día 10 de ese mes por el Poder Judicial (PJ).

Seis días después, el mismo PJ dicto prisión preventiva. Hasta el día de hoy, Lucas Pezo Amaringo no es capturado.

El 22 de agosto, la pequeña loretana pasó por el procedimiento del aborto terapéutico. En setiembre del 2023, la niña fue puesta en resguardo en un albergue del Ministerio de la Mujer hasta la fecha. La madre de Mila se quedó con la custodia de sus otros tres menores hijos.

Madrina mala

Sobre las atenciones que prometió la presidenta Dina Boluarte el pasado 13 de agosto en un enlace en vivo para el canal del Estado, queda muy poco. “Exigimos al PJ la reversión de la persona que está en libertad, la captura inmediata. Nosotros, desde el Ministerio de la Mujer, pero también desde el Ministerio de Salud y como Gobierno, vamos a proteger y amparar a la menor, y la vamos a acompañar de acá para siempre. No la vamos a abandonar”, afirmó en ese entonces la mandataria.

Empero, Fátima denunció la indiferencia y el olvido de la jefa de Estado. “Necesitamos apoyo psicológico para la mamá de ‘Mila’, pero no me contestan nada. Yo quiero que se pronuncien porque cuando pido ayuda solo me dicen ‘ok’. Estoy buscando Justicia para mi familia”, dijo para radio Exitosa.

Asimismo, la parienta reveló que la misma presidenta Dina Boluarte ‘amadrinó’ a ‘Mila’ como una forma de dar cuenta de su ‘solidaridad’ y ‘acompañamiento’ para la menor. Sin embargo, su ‘madrina’ se olvidó de ella.

“Pido que se pronuncie la presidenta. Ella ha amadrinado a ‘Mila’ en este caso. Más allá de ser presidenta, como ‘madrina’ de mi prima, pido que por favor se pronuncie. Que presione y que envíe al Ejército para encontrar a este sujeto”, indicó.

“Tengo una tía en Lima que visita constantemente a ‘Mila’ en el albergue y ella me ha dicho que la misma Dina ha visitado a ‘Mila’ unas cuantas veces y la ha amadrinado. Más allá de querer ser ‘madrina’ de mi primita solo de boca, quisiera su actuación como mujer, madre y madrina para ella. Necesito Justicia para mis dos primas”, señaló Fátima.