Dina Boluarte critica a fiscal de la Nación

CUESTIONA LA INASISTENCIA DE DELIA ESPINOZA EN RECIENTE SESIÓN DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL

En una reciente sesión del Foro del Acuerdo Nacional, la presidente Dina Boluarte destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta entre los distintos poderes del Estado y sectores de la sociedad, no sin antes lanzar fuertes críticas a la Fiscalía de la Nación.

Durante su exposición, la mandataria resaltó la ausencia de la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, o de un representante, y cuestionó el accionar de la institución.

Desde el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, la jefa de Estado calificó la inasistencia de Delia Espinoza como un “vacío importante para trabajar con el fin de combatir la inseguridad ciudadana”. Agregó que hace falta un “compromiso desde esa mirada objetiva de conducir a los fiscales a hacer una investigación objetiva, real, concreta y no politizada”.

En ese sentido, cuestionó que “se gasten enormes recursos del Estado en investigaciones políticas y no en lo que realmente sirva contra la delincuencia y el crimen organizado.” Aunque sus declaraciones tienen foco en la ola de criminalidad en el país, no deja de ser suspicaz el llamado, considerando las carpetas abiertas en su contra. Solo al cierre del 2024, contaba con nueve investigaciones por presuntos delitos como homicidio, lesiones graves, enriquecimiento ilícito, cohecho y abandono del cargo.

Luego de las críticas, la mandataria hizo un llamado a fin de priorizar la seguridad ciudadana. “Saludo la presencia del representante del Poder Judicial y a la vicepresidenta en representación del Congreso. Me comprometo a conformar una comisión para que podamos hacer seguimiento a los acuerdos que hayamos adoptado y no queden en el papel. […] Me aúno a las voces de cada uno de ustedes por la unidad, a ese consenso de los líderes políticos, empresariales, de las industrias, académicos, entre otros. En la suma de ese esfuerzo, el único que va a salir ganando es la patria«, sentenció.