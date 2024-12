Dina Boluarte: «De una vez póngame cero»

Dina Boluarte volvió a cuestionar las encuestadoras tras la publicación de un informe que la coloca con solo un 3% de aprobación.

Durante un evento en Carabayllo, la presidenta desafió los resultados, sugiriendo que en lugar de un 3%, deberían ponerle «cero». Esta postura refleja su constante rechazo a las cifras de desaprobación que, según ella, no reflejan la realidad de su gestión.

«A los que me califican, que dicen que tengo 3% de aprobación, yo les digo a ellos: De una vez pónganme 00, así estamos empatados y nos vamos a penales». A ellos les digo: ¿para qué gastan su dinero, su energía, poniéndome, primero empezaron 11%? Luego, nos tocaron la puerta, pero denos alguito, le podemos subir 2 puntos, o sea, a 11, y yo les he dicho nada», expresó Dina Boluarte.

En esa misma línea, la jefa de Estado confesó que se encuentra trabajando junto con los alcaldes y restó importancia a los resultados de las encuestas sobre la opinión del país sobre su actual gestión.

«A mí (Dina Boluarte), los números menos mal no he sido tan buena en matemáticas, por eso los números no me preocupan. Estamos trabajando en proyectos de inversión. (…) A mí, no me da miedo decirles que nos les vamos a dar un solo sol para que me suban dos puntitos, no me importan los puntitos arriba o abajo», comentó Boluarte Zegarra.

95% de desaprobación

Recientemente, la presidenta Dina Boluarte participó en un evento en Chalhuanca, Apurímac, donde ofreció un breve discurso. Durante su intervención, abordó de manera sarcástica los recientes resultados de las encuestas, que indican que tiene un 3% de aprobación y un 95% de desaprobación. Estas cifras han generado controversia, y Boluarte aprovechó la ocasión para cuestionarlas y poner en duda su validez.

Boluarte expresó: «Cuando allá en Lima dicen que la presidenta tiene un 3% de aprobación, ¿qué les respondemos? Aquí estamos. Por eso, solo sonrío y digo: ‘Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen ni lo que encuestan. Aquí está el pueblo chalhuanquino, aymarino y apurimeño, desde la hermosa capital de Chalhuanca’”