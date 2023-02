Dina Boluarte “Mi renuncia no termina la crisis”

La presidenta Dina Boluarte, volvió a pronunciarse sobre una posible renuncia, señalando que esta decisión no solucionaría la crisis social que atraviesa el país y que, en el Parlamento, se estaría buscando renovar la Mesa Directiva, lo que agravaría aún más la crisis.

RENUNCIA Y LA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO PARA “GENERAR MÁS CRISIS”.

Desde Arequipa, donde llegó a entregar ayuda a los damnificados por los huaicos acompañada de los ministros Jorge Chávez (Defensa) y Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones), indicó que su renuncia solo es pedida por el sector movilizado y por las bancadas de izquierda del Congreso.

“Hasta ahora no se entiende cuál es su propósito de la renuncia de Dina Boluarte. Si viniese otro presidente que no quieren que sea ni siquiera el señor Williams Zapata o sea, sobre la crisis, generan más crisis. Quieren que se renueve la Mesa Directiva, es decir, a estos señores de la izquierda radical no se les entiende”, dijo desde la región del sur andino.

“Mi renuncia no termina la crisis. Mi renuncia no acelera absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas. No nos vamos a detener en esa situación, que el Congreso y la comisión que corresponda arreglen esa situación”, agregó.

En esa línea, recordó que el Ejecutivo presentó dos proyectos de adelanto de elecciones, sin embargo, no tuvieron el apoyo necesario para ser aprobados. Por ello, señaló a la Comisión de Constitución como el ente pertinente para dar trámite a estas iniciativas.