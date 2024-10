Dina Boluarte niega que haya recibido vestido de ‘Chibolín’

Envía carta notarial a Henry Shimabukuro para que se retracte por dicha afirmación que la involucra con Andrés Hurtado

La presidenta Dina Boluarte envió ayer una carta notarial a Henry Shimabukuro para exigirle que se retracte en sus declaraciones al señalar que ella recibió un vestido como regalo por parte de Andrés Hurtado.

Boluarte Zegarra señala en su misiva que el exasesor de Pedro Castillo tiene 48 horas para rectificarse por lo que dijo en un programa de ATV. En ese sentido, negó haber recibido alguna dádiva por parte del conductor de televisión que hoy cumple prisión preventiva.

“En relación a lo afirmado por su persona en el citado programa televisivo, niego categóricamente que Andrés Hurtado Grados me haya obsequiado el traje con el que asumí el cargo de presidenta del Perú, así como niego también que dicha persona me haya entregado en calidad de donación o préstamo cualquier otro objeto como relojes, pulseras o cadenas, etc, que usted irresponsablemente y tendenciosamente sugiere“, se lee en su carta.

Shimabukuro afirmó en un programa periodístico de ATV que Andrés Hurtado le regaló el vestido amarillo que Dina Boluarte usó el día de su juramentación como mandataria y también otros obsequios.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, calificó de falsa la información brindada por Henry Shimabukuro cuando Andrea Amésquita, reportera de RPP, le consultó por las declaraciones del exasesor.

Tras sustentar las modificaciones presupuestarias aprobadas por decreto supremo durante el cuarto bimestre 2024, en la Comisión de Presupuesto del Congreso, el jefe del Gabinete rechazó los presuntos vínculos de Andrés Hurtado con la mandataria.

“Miente. Falso”, dijo Gustavo Adrianzén cuando Andrea Amésquita, reportera de RPP, le consultó sobre las declaraciones de Henry Shimabukuro. “Señorita, por favor, ¿de qué estamos hablando? Viene un procesado a decir barbaridad y media, y lo dan, por cierto. Eso es intolerable. Vamos a terminar, por favor”, manifestó.

Henry Shimabukuro afirmó que ‘Chibolín’ le regaló a la presidenta el conjunto amarillo que lució el pasado diciembre del 2022, cuando asumió el poder tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo.

Asimismo, en entrevista con ATV, el empresario confesó que el animador también le regaló varios objetos de valor a la actual mandataria.

“Él (Andrés Hurtado) regalaba prendas y objetos para ‘endulzar’ a las personas. (…) Pero no solo el traje amarillo, sino también otras cosas como regalitos, detalles por asumir el cargo de la presidenta“, dijo Shimabukuro.