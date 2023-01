Dina Boluarte pide a los manifestantes una tregua nacional

La presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió a los manifestantes una tregua nacional para establecer mesas de diálogo con el objetivo de fijar una agenda por cada región.

LA MANDATARIA SEÑALÓ TAMBIÉN QUE EXISTEN VIDEOS DONDE LOS MISMOS PROTESTANTES DISPARAN CONTRA SUS PROPIOS COMPAÑEROS.

Durante una conferencia de prensa con los medios internacionales acreditados en Perú, la jefa de Estado recordó que, apenas asumió el cargo, pidió una tregua al Congreso para llevar adelante su política de gobierno, el mismo pedido que extendió a las regiones que se han movilizado en contra de su gestión.

“Llamamos a una tregua al Congreso y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional, para poder entablar las mesas de diálogo y poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos, no me cansaré de llamarlos al dialogo por la paz”, manifestó.

“No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, la paz y la unidad”, agregó.

Boluarte Zegarra afirmó que el propósito de la tregua es ayudar a las poblaciones afectadas por el bloqueo de carreteras, entre ellas Madre de Dios y Puno.

En esa línea, insistió en que la actual coyuntura del país amerita que se ponga una “agenda social” para resolver las necesidades postergadas de diversos sectores de la nación. Si bien dijo que las protestas van en sintonía con esos reclamos, la mandataria rechazó que estos pedidos estén acompañados de “violencia, destrozo y muerte”.

La mandataria también señaló que en reiteradas ocasiones ha pedido disculpas a los deudos de las personas que han fallecido desde el inicio de las protestas.

Así, la presidenta remarcó que no renunciará al cargo debido a que ese escenario agravaría la crisis política del país, puesto que los sectores opositores no solo exigen su dimisión, sino también la recomposición de la Mesa Directiva del Congreso.

Perdón a la San Marcos

Por otro lado, Boluarte, pidió disculpas a los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que estuvieron presentes durante la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) a dicho centro de estudios, efectuado el pasado sábado 21 de enero.

“A solicitud de las autoridades universitarias de la San Marcos, en situación de flagrancia y conforme el protocolo de la Policía, ingresaron a la UNMSM. Quizás la forma no fue la adecuada y por ello pido disculpas a los alumnos de la San Marcos y que estuvieran dentro de la universidad”, declaró desde Palacio de Gobierno

Entre ellos se matan

En otra parte de la conferencia brindada ayer, la mandataria señaló que existen videos donde los mismos protestantes disparan contra sus propios compañeros.

“Hay algunos videos donde, al parecer, uno de los señores agarra un arma – que no es ninguna honda o huaraca – que dispara y mata a su compañero que tiene a su lado. También desde una propiedad particular sale un disparo y mata a alguien que está en la protestas, no es la Policía la que está disparando”, indicó Boluarte.