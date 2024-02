Dina Boluarte: Profesores no pueden estar amenazando con una huelga 

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA PIDIÓ QUE PRIME EL DIÁLOGO PARA QUE LOS ESCOLARES NO SEAN PERJUDICADOS

SUTEP considera un paro nacional de maestros ante incumplimiento de aumentos salariales

La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre una posible huelga nacional indefinida de docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) que se desarrollaría entre abril y mayo. La mandataria destacó que esta medida podría afectar el inicio del año escolar.

“Como Gobierno quizás, podamos cometer algunos errores y no estar atendiendo algunas situaciones que los maestros necesitan, pero para eso es el diálogo. Para eso son las mesas de trabajo”, señaló la jefa de Estado ante la prensa.

“No podemos estar amenazando, como cierto sector diciendo que en abril debe empezar con las huelgas. Eso no tiene que ser de esa manera. No sería justo que, por no conversar en paz, ellos (alumnos) tengan que perjudicarse. Yo creo que no”, agregó.

Como se recuerda, en la I Convención Nacional del SUTEP (2 y 3 de febrero) se tomó la decisión de llevar a cabo un paro de manera indefinida ante “el incumplimiento de los acuerdos del Convenio de Negociación Colectiva con el Ministerio de Educación (MINEDU)”.

El Secretario General del gremio sindical, Lucio Castro, señaló que “en marzo se decidirá la fecha de la huelga porque existe una fuerte corriente en el magisterio para exigir que el Gobierno cumpla los compromisos pactados, sobre todo en el sur del país”.

Castro agregó que lo que más le ha incomodado al gremio que representa “es que para este año no se ha programado el aumento salarial”, lo que motivaría que casi 600 mil docentes, que conforman el sistema educativo nacional, tengan que dar por pausado el año lectivo escolar.