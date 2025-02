Dina Boluarte se tumbó a “Legado”

GOBIERNO APRUEBA DECRETO PARA LA ELIMINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, confirmó ayer, en conferencia de prensa, que se aprobó en Consejo de Ministros el decreto que elimina el Proyecto Especial Legado.

«Se ha aprobado el Decreto Supremo que determina la extinción del Proyecto Especial Legado», fue el corto mensaje del titular del Mindef.

Walter Astudillo justificó la eliminación de este proyecto señalando que se detectó una duplicidad de funciones entre Legado con el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

«De acuerdo al artículo 38 de la ley 29158, los proyectos especiales solo se crean para atender actividades de carácter temporal. El Proyecto Especial Legado fue creado en el 2015 para los fines que todos conocen. También se evaluó la continuidad de este proyecto y en ella la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la PCM sustenta la duplicidad de servicios, objetivos y finalidad con el IPD«, manifestó.

Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, afirmó que las seis sedes que tenía a su cargo Legado pasarán al IPD en un proceso de transferencia que durará 30 días.

«Hoy quedan seis sede de Legado que en función de este decreto supremo, y a través de la comisión de transferencia, que durará 30 días, tendrá participación el IPD, la PCM, el Minedu y una representante del Proyecto Especial Legado«, añadió.

Críticas

Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, había solicitado al Ejecutivo que analicen de manera adecuada antes de decidir ‘desmantelar’ a la entidad que se encargaba de administrar las sedes deportivas construidas para los Panamericanos Lima 2019 y que serán usadas para la misma competencia que se dará nuevamente en nuestro país en el 2027.

“Creo que tienen que hacer, paren, analicen, infórmense e investiguen y consulten. Acá no es capricho de que ‘yo quiero ser el siguiente Carlos Neuhaus’. Dicen que quieren superar, yo muy orgulloso que superen lo que hice, o sea me encantaría que mis hijos me superen, así es la vida. Pero esto me parece una temeridad”, indicó en entrevista para ‘La Rotativa del Aire Noche’ de RPP.