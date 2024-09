Dina dice que lo de Cerrón en el ‘cofre’ es historia de “Chucky”

AL NEGAR QUE LÍDER DE PERÚ LIBRE HAYA VIAJADO EN EL VEHÍCULO PRESIDENCIAL

Haciendo notar que es fan de las películas de terror, la presidenta Dina Boluarte negó que el prófugo Vladimir Cerrón haya viajado en el vehículo presidencial conocido como el ‘cofre’, considerando que, quienes difundieron dicha versión, son mentes siniestras que fabrican historias como las de “Chucky con su novia”.

“Están diciendo que el ‘cofre’ de la presidenta sacó por Ica al prófugo Vladimir Cerrón. Mentes siniestras. Parece Chucky con su novia que andan fabricando estas historias de terror. Al Perú les digo, el ‘cofre’ presidencial, los vehículos asignados al uso de la presidenta de la República son de uso exclusivo. Nunca se subió a ninguno de los vehículos el prófugo Vladimir Cerrón”, indicó frente a los escolares durante la inauguración de la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga del distrito de Ate.

En ese contexto, reiteró que “nunca se subió a ninguno de los vehículos (de la Presidencia) el prófugo Vladimir Cerrón, y el vehículo en cuestión nunca salió de la jurisdicción de Lima”.

“Así que, si quieren fabricar, fabriquen algo más inteligente”, manifestó Dina Boluarte, quien comparó esta versión con “historias de terror de Chucky con su novia”, aludiendo al personaje del cine y la televisión. Por tanto, la jefa del Estado consideró que detrás de dichas informaciones “hay mentes siniestras”. “Se anda nuevamente fabricando un muñeco sin pies, ni brazos ni cabeza”, expresó.

De esta manera la jefa de Estado se pronunció, por primera vez, del vehículo presidencial de marca Lexus, o más conocido como el ‘cofre’.

“El vehículo en mención de la placa G y no sé qué tanto, porque yo ni me las sé. Nunca salió de la jurisdicción de Lima. Así que si quieren fabricar, fabriquen algo más inteligente y no de Chucky con su novia”, exclamó.

La mandataria aseguró que esta unidad nunca salió de Lima, pero documentos revelan que estuvo en Ica. Asimismo, el despacho presidencial calificó como ‘reservada’ la información de la unidad que habría ayudado a fugarse a Vladimir Cerrón.

Como se recuerda, una fotografía difundida por Punto Final dio a conocer que dicho vehículo presidencial estuvo estacionado a pocos metros del condominio de Asia, donde se intentó capturar al líder de Perú Libre.