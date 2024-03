Dina menciona a Jesús para responder sobre sus Rolex

Señaló que nos dijo que habláramos siempre con la verdad, la cual la dirá ante la Fiscalía

Después de un mensaje a la Nación televisado brindó una conferencia de prensa, en la que la presidenta Dina Boluarte, apelando a un mensaje religioso por Semana Santa, señaló que ya había sido notificada por el Ministerio Público respecto a la investigación que se le aperturó por el caso relacionado a su presunto uso de relojes de alta gama, como uno de la marca Rolex.

“Se ha iniciado las indagaciones preliminares… y aquí me detengo un poquito. Yo sé que esta noticia es la que les llama más la atención: estamos cerrando esta semana y el domingo empezamos Domingo de Ramos y la Semana Santa (…) Jesús nos dijo que habláramos siempre con la verdad. Y ante el Ministerio Público, que por cierto ya me notificó y ya apersoné a mis abogados, estaré como siempre diciéndole la verdad, no solo al Ministerio Público sino al Perú en general”, indicó.

“Es una notificación luego de la noticia que salió en diversos medios de comunicación. Ya hemos apersonado a nuestra defensa y, en cuanto permita la agenda que tenía programada (…), estaremos asistiendo a la Fiscalía con la verdad, como siempre he dicho. No le corro a ella porque la tengo en mi ADN“, continuó.

No obstante, cuando fue interrogada por la prensa para que pueda explicar el tema al país, la mandataria dijo que “la verdad” la dirá ante la Fiscalía, y resaltó lo dicho por el contralor general de la república, Nelson Shack, sobre que no había “desbalance patrimonial” por su parte.

“Yo lo que puedo contestar, no al contralor, que también ya se ha pronunciado que no tengo ningún desbalance patrimonial, y la verdad sobre los hechos lo estaré haciendo ante la Fiscalía”, indicó, al tiempo que se despidió de la prensa y dio por culminada la conferencia.