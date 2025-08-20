¡Dina se sacó la Tinka gracias al TC!

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA FUNDADA DEMANDA COMPETENCIAL DE SUSPENSIÓN DE INVESTIGACIONES CONTRA PRESIDENTA

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo ante las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público en contra de la presidenta Dina Boluarte, por lo que se ordena suspender dichas acciones hasta que culmine su mandato.

El fallo precisa que las investigaciones suspendidas continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial, es decir, a partir del 28 de julio de 2026.

Los efectos del mencionado fallo surtirán efectos desde el día de su notificación al Ministerio Público y al Poder Judicial, se indica.

Además, el fallo establece que, a partir de la emisión de esta sentencia, las investigaciones que se realicen a un jefe o jefa de Estado deberán tomar en cuenta las pautas de competencia institucional que se establecen en la misma.

Los actos, ahora declarados como «viciados de incompetencia», corresponden a tres carpetas del Ministerio Público, así como a una resolución emitida por el Poder Judicial, mediante la cual se autorizó el allanamiento a su vivienda en marzo de 2024.

En el apartado «Efectos de la sentencia», el Tribunal Constitucional establece que las acciones del Ministerio Público y Poder Judicial que fueron objeto de la demanda han menoscabado las competencias y atribuciones de la mandataria, «afectando intensamente el ejercicio efectivo de la autoridad estatal».

No obstante, el colegiado concluye que no corresponde declarar la nulidad de dichos actos y establece que se suspenda su trámite hasta que culmine el mandato presidencial.

«La interpretación aquí establecida del artículo 117 de la Constitución Política regirá en adelante y deberá ser aplicada por el Ministerio Público y el Poder Judicial para los casos que se pudieran encontrar en trámite o que se presenten en el futuro», se indica en otro de los numerales.

Los casos suspendidos

Estas son los actos fiscales y judiciales en contra de la presidenta Dina Boluarte que quedan suspendidos tras la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional:

Por parte del Ministerio Público:

Carpeta Fiscal 153-2024: Disposición 1 del 10 de mayo de 2024 que dispone el inicio de diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, Presidenta de la República, y el señor Walter Ortiz Acosta, por los presuntos delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad. Carpeta Fiscal 277-2022: Disposición 2 del 10 de enero de 2023 que dispuso el inicio de diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, Presidenta de la República, y los señores Pedro Angulo Arana, Luis Otárola Peñaranda, César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Jorge Chávez Cresta, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y otros (lesiones). Carpeta Fiscal 68-2024: Disposición 1 del 18 de marzo de 2024 que dispuso el inicio de diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, como Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y Presidenta de la República, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, genocidio, homicidio calificado y otros (lesiones), ampliada mediante Disposición 5 del 24 de abril de 2024, que amplía investigación por cohecho e incorpora al señor Wilfredo Oscorima).

Por parte del Poder Judicial:

Expediente 00018-2024-1-5001-JS-PE-01: Resolución UNO de fecha 28 de marzo de 2024, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que, entre otros, declaró fundados los requerimientos de allanamiento, registro domiciliario, registro personal y registro vehicular; autorizó la incautación de relojes “Rolex” y documentos relacionados, contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra.