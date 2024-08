Dina y Santiváñez: el abrazo de Judas

PRESIDENTA MOSTRÓ CLARO RESPALDO AL MINISTRO DEL INTERIOR A PESAR DE AUDIOS COMPROMETEDORES

Pruebas contra ministro pasaron por peritaje y resultaron ser reales.

En una ceremonia realizada en el distrito de El Agustino, la presidenta de la República, Dina Boluarte, le dio su respaldo al ministro del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez. Y para sellar su alianza, ambos se dieron un gran abrazo en señal de unión o acaso de complicidad.

Durante la inauguración de la Base de Emergencia Motorizada ‘Los Halcones’ de la Policía Nacional del Perú (PNP), la mandataria destacó la labor del titular al frente de su cartera, desconociendo los altos niveles de inseguridad, sicariato y secuestro que se cierne sobre el país.

“Nuestro Gobierno tiene un firme compromiso con la paz de los ciudadanos; por ello, desplegamos nuestro máximo esfuerzo para enfrentar la delincuencia junto a nuestra querida y buena policía. Nuestro gobierno, a través del Ministerio del Interior —y gracias, ministro, por ponerle fuerza y firmeza contra la delincuencia— respalda a nuestra Policía y a todas sus unidades orgánicas”, expresó la mandataria.

Las palabras de la mandataria contrasta con lo dicho por su ‘engreído’ Santiváñez. Un audio entregado por el oficial PNP Junior Izquierdo, se le oye al titular del Mininter indicar que Boluarte le dio el fajín ministerial luego que él aceptara desactivar la DIVIAC.

Sin embargo, el mismo Santiváñez ratificó que no piensa desactivar dicha unidad policial.

Leer también [Planillas doradas en Palacio en solo 7 meses del 2024]

Peritaje deja mal parado a ministro

Sobre el audio, Santiváñez reiteró en diferentes declaraciones a la prensa que el contenido de las mismas son irregulares, manipulados y que no reconoce su voz.

Sin embargo, un peritaje (software UFED Cellebrite) realizado por la misma Fiscalía a dichas pruebas sonoras contenidas en el celular del agente ‘Culebra’, afirman que las mismas no han sido adulteradas y que son originales.

El ministro del Interior fue consultado sobre esto en la emisora Exitosa. Santiváñez dijo que, si ese peritaje existe “tendrán que trasladarme a mí la prueba para yo poder corroborarlo (…) yo no me he entrometido en ninguna investigación”, precisó.