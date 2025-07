‘Don Ramón’ dejó ‘El chavo del 8’ por ‘Doña Florinda’

HIJO DE RAMÓN VALDEZ REVELÓ QUE SU PADRE NO DEJÓ LA VECINDAD POR DINERO SINO POR CULPA DE FLORINDA MEZA

Luego de las explosivas declaraciones de Edson Villagrán, hijo de Carlos Villagrán, ‘Quico’, quien aseguró que Florinda Meza fue la responsable de la separación de sus padres, y la del actor Rubén Aguirre, ‘profesor Jirafales’, con su esposa, ahora le cae un nuevo palo a ‘Doña Florinda’.

Esteban Valdés -hijo de Ramón Valdés, ‘Don Ramón’– reveló que su padre no abandonó ‘El chavo del 8’ tras recibir una oferta de Carlos Villagrán de tener su propio show, sino porque no estaba contento con la entrada de Florinda Meza como directora del programa.

“Muchos piensan que mi papá salió porque Carlos (Villagrán) se lo llevó, pero mi papá dijo ‘no, yo no puedo hacerle esto a Chespirito’. La razón por la que mi papá salió no fue porque le ofrecieron más dinero, sino porque ya no estaba feliz con la nueva directora del programa”, contó Esteban en el programa ‘Ventaneando’.

La revelación de Valdés sorprendió a una de las conductoras del programa, Rosario Murrieta, quien fue incisiva y le preguntó si esa directora era Florinda Meza. Él respondió que sí.

“Era la Yoko Ono”, comentó Rosario Murrieta y Esteban Valdés respondió: “Es que así le han puesto, así fueron saliendo (los actores del programa)”.

Hasta el momento, Meza no se ha pronunciado al respecto.

Cabe recordar que Meza no solo interpretó a ‘Doña Florinda’ y a ‘Popis’ en el famoso programa, también se habría desempeñado como directora y productora por decisión de Roberto Gómez Bolaños.

REVELACIONES Y SEGUNDA TEMPORADA

Por otra parte, el productor Roberto Gómez Fernández, hijo del actor Gómez Bolaños, defendió su serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, de las críticas, en especial de Florinda Meza, viuda de su padre.

“Habrá que esperarse a los ocho episodios porque ahí se verá nuestra postura en ese sentido de qué es lo que queríamos contar, hay cosas que se revelan que son importantes (…)”, dijo en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Gómez Fernández, además, confirmó que ya se encuentra en producción la segunda temporada de la mencionada serie: «Ya estamos haciendo ya la segunda temporada incluso (de Sin Querer Queriendo)”, reveló.