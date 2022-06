Hay muchos lugares donde jugar keno de forma segura y confiable. Es un juego que se ha hecho bastante popular en los casinos, ya que no es tan complicado y no necesita mucho dinero.

Por eso han surgido muchos sitios de casinos online en Perú en donde es posible jugar keno online fácilmente. De esta forma, no tendrás que salir y buscar un casino físico para pasar un rato divertido. Sobre todo, si no tienes más nada que hacer y no quieres gastar mucho.

Si no lo conocías, te recomendamos que lo pruebes, ya que es una combinación interesante entre póker, bingo y lotería. El keno es un juego de azar y suerte, que se ha jugado durante siglos. En este puedes participar con una pequeña apuesta.

Mejores páginas donde jugar Keno por Internet

En Internet es posible conseguir donde jugar keno sin ningún problema y con plataformas que te darán una gran experiencia. Por eso, aquí te vamos a presentar las mejores páginas para tener una o varias partidas de keno online en tu casa.

Lo mejor de estos sitios es que son seguros y confiables, así que no te tienes que preocupar por el dinero de tus apuestas. Además, tus datos personales también estarán a salvo. Sin embargo, las variables cambian según la plataforma. Por eso es mejor que pruebes varias antes de quedarte con una sola.

Por otra parte, si lo que quieres es conseguir ganancias, debes revisar la lista de promociones y bonos de las páginas antes de apostar. Así que revisa el que más se ajusta a lo que quieres y podrás jugar keno online mientras ganas dinero.

Keno online en LeoVegas Casino

Este es uno de los mejores sitios para jugar keno con absoluta confianza. Actualmente, tiene una valoración de 4.9 de 5 estrellas en varios sitios de reseñas de casinos. Si necesitas una página donde jugar keno sea sencillo este es uno de los más recomendados.

Aceptan Visa, MasterCard y PayPal como métodos de pago y gracias a eso podrás hacer transacciones con facilidad. Además, es originario de Suecia y tiene más de 10 años en el mercado, sin ninguna controversia. Pertenece al conglomerado de Leo Vegas Group. También tiene una amplia variedad de juegos.

888casino

Este sitio también trabaja con Visa, MasterCard, PayPal, entre otros, para todos tus movimientos. Tiene una presencia bastante fuerte en Europa y Latinoamérica. Sobre todo gracias a los esfuerzos de publicidad que han hecho recientemente. Por eso también es una de las más importantes del mercado.

Es un sitio excelente donde jugar keno es fácil y cómodo, ya que es posible hacerlo desde cualquier dispositivo móvil gracias a su aplicación. Tienen muchas ofertas y promociones como el bono de 888casino para que ganes jugando keno online.

Betsson

A pesar de que no tiene una aplicación, Betsson es un gran sitio donde jugar keno con tu móvil es fácil, ya que se adapta fácilmente. Esta plataforma pertenece al Betsson Group y una de las mayores ventajas es que tiene las garantías que te dan los casinos legales. También cuenta con Visa, MasterCard y PayPal para tus transacciones con el keno online y cualquier otro juego.

Una breve historia y explicación sobre el origen del keno

El keno es un juego de casino que se originó en China alrededor del siglo X. De acuerdo con varios especialistas, se extendió en Europa cuando Marco Polo regresó de sus viajes en 1292. Se cree que primero se llamó “keno” debido a una casa de apuestas italiana donde se jugaba llamada “La Casa di No Queno“.

Este juego se introdujo en Estados Unidos en 1894. Se hizo popular durante la Gran Depresión, ya que era fácil de jugar y requería poco dinero.

Instrucciones que debes conocer si quieres jugar keno

La mayoría de los lugares en donde jugar keno es posible tienen algunas instrucciones y consejos. Sin embargo, aquí te explicaremos las reglas básicas para que puedas jugarlo en cualquier lugar y no tengas que preocuparte por eso.

Se juega con 10 bolas y un tablero con 80 números que se pueden marcar cuando un jugador adivina los 10 números sorteados en cualquier orden.

Los jugadores pueden jugar keno para ganar dinero o premios. Las probabilidades no siempre están a favor del jugador, pero se pueden aumentar adivinando más números o jugando más de una partida a la vez. Los participantes también pueden jugar por diversión sin tener que hacer apuestas.

¿Cómo se juega el keno?

Los jugadores tienen 10 bolas, que son bolas de keno, de las que seleccionan 1 número en cada ronda. Luego son sorteados al azar por una máquina. Los participantes ganan si su número coincide con cualquiera de los que fueron sorteados al azar en su boleto o tarjeta; así como cualquier número de bonificación.

El premio mayor es la cantidad total de dinero que está en la máquina del dibujo. Por eso, es un juego en el que los jugadores aciertan números sorteados para recibir dinero. Hay aproximadamente 92.100 combinaciones posibles para formar una tarjeta o boleto de keno.

Reglas del keno que debes conocer

Hay muchos trucos para jugar al keno, pero también hay algunas reglas que debes saber antes de jugar:

Solo puedes elegir entre 18 números (1-18).

Solo puedes recoger hasta 10 números a la vez.

Cuantos más números elijas, menos posibilidades de ganar.

Aunque sus reglas son sencillas, se trata de un juego en el que es imperativo contar con tanta suerte como sea posible.

Descubre los sitios para jugar keno online sin salir de tu casa

Hay muchos sitios donde jugar keno es posible. Sin embargo, nosotros te dimos una lista para que juegues con los mejores y descubras este juego milenario. Así podrás entretenerte un rato sin salir de tu casa y no gastarás mucho dinero.