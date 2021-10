Dopan a jefe de centro de vacunación para vaciar sus cuentas

La vida del enfermero Víctor Hugo Sandoval Santamaría (26), jefe del centro de vacunación de Plaza Norte, Independencia, estuvo en peligro luego de ser dopado en un asalto. Un falso delivery llegó hasta su departamento de Miraflores, para llevarse dinero y pertenencias valorizados en más de 40 mil soles.

REPARTIDOR LE ADMINISTRÓ UNA POTENTE DROGA QUE LO DEJÓ DORMIDO POR TRES DÍAS, CONVULSIONÓ Y LE PROVOCÓ UN PARO CARDIACO

El agraviado solicitó el servicio de la empresa Rappi para pedir una pizza el último jueves 30 de septiembre. Bajó las escaleras para atender el pedido y le pidió al motorizado de aparente nacionalidad venezolana que esperara mientras regresaba para darle el dinero exacto por el pedido.

Sin embargo, el sujeto lo sorprendió por detrás para ponerle un algodón en la nariz con una sustancia que lo hizo dormir profundamente por tres días. El delincuente aprovechó la situación de vulnerabilidad de su víctima para acudir hasta el tercer piso del edificio y empezar con su fechoría.

Rebuscó todas sus pertenencias y encontró su tarjeta del Banco de la Nación, de la cual retiró los 20 mil soles que el hombre de salud tenía destinado para sus estudios. Además, del banco Continental realizó una compra por S/1 799 en un supermercado para llevarse más productos.

Finalmente, de los cajones robó una laptop, tablet, radio, audífonos, uniforme y quedó satisfecho. Con las manos llenas y sin importarle el estado de salud del afectado se retiró del domicilio ubicado en el cruce de la cuadra 42 de la avenida Petit Thouars con la calle Gervasio Santillana.

Tuvieron que resucitarlo

Lo que Víctor Sandoval no se explica es quién o cómo llegó al Hospital III Suarez Angamos completamente inconsciente durante el sábado dos de octubre. Explicó que se percató que estuvo en el nosocomio cuando al día siguiente encontró los vauchers de su estadía, en donde lo resucitaron.

“He convulsionado y me ha dado un paro cardiaco, me han tenido que resucitar. No (recuerdo más), tengo confusiones vagas”, expresó el joven con un poco de dificultad. Otra de las dudas que tiene es por qué motivo le dieron de alta cuando todavía no despertaba por la droga que le suministró el bandido.

También cuestionó a Rappi por no tener o cumplir un protocolo estricto a la hora de contratar al personal que laboran en su nombre y con sus mochilas. “Pido un poco de ayuda y justicia porque yo soy un joven que desde que empezó la pandemia he arriesgado mi vida por otras personas”, reclamó.

Cuando recién pudo despertar observó que habían robado en su departamento y que no se sentía muy bien. Por ello se comunicó con su tío para que le ayude a presentar la denuncia en la comisaría de Miraflores. Horas después pasó por los exámenes toxicológicos conforme lo requieren las diligencias pertinentes.

El caso viene siendo investigado por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito. Las imágenes de las cámaras de seguridad de los exteriores de la vivienda y del hospital permitirían dar con la identidad al repartidor a la persona que lo llevó para que lo atiendan.