Ducelia se acalora con Magaly por supuestos maltratos

La chica reality Ducelia Echevarría, llamó enormemente la atención al ser captada por las cámaras de Magaly Medina llorando a las afueras de una discoteca. Todos suponían que había sido víctima de maltrato, hasta que su expareja lo dio por confirmado, debido a lo cual la ‘guerrera’ se comunicó con el programa de Magaly para aclarar su situación pero terminó discutiendo con la conductora, para luego despotricar contra la “urraca” por redes sociales.

NIEGA HABER SIDO AGREDIDA POR SU PAREJA Y DICE QUE MAGALY QUIERE HACER UN CIRCO DE SU VIDA

Debido a esto la chica reality decidió llamar al programa de la “Urraca” para aclarar la situación. No obstante, terminó discutiendo con la conductora.

“Tampoco deberías apañar a ningún hombre. Ducelia, me estás diciendo que tu ex inventó que hubo agresión. No te puedes venir aquí a victimizar. Aquí hay una denuncia de agresión. Deja de victimizarte por eso, por qué no te victimizas por el hombre que tienes”, señaló Magaly Medina ante el pedido de Ducelia de que respeten su vida privada.

Ante ello Ducelia desmintió a su ex pareja Domingo Salas y reiteró que no tiene que dar ningún detalle de su vida privada.

“Yo no sé por qué motivo el señor Domingo Salas ha salido a hablar todo eso, será para llamar cámaras que es lo que siempre quería. Yo no tengo por qué darte explicaciones de mi vida privada”, agregó Ducelia cuando Magaly nuevamente le preguntó si había sido agredida por su saliente. “No te voy a responder, no me da la gana de responder”, puntualizó.

Aunque la comunicación se cortó, la rubia no se quedó tranquila y continuó su descargo a través de las redes sociales y aseguró que la popular “urraca” busca hacer un circo de su vida.

“Es imposible aclarar algo cuando Magaly habla encima de ti y baja el audio para que no me escuchen. Quiero aclarar que no fui víctima de maltrato ni de nada parecido. Pido tranquilidad y paz. No tengo que dar explicaciones a nadie de mi vida privada y está más que claro que lo que quiere esta señora es hacer un circo de mi vida”, añadió.

Seguidamente pidió tranquilidad para ella y su familia, pues ha sentido que ha sido acosada por el programa de Magaly Medina.