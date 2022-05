El asesino de Texas amenazaba a menores con violarlas o secuestrarlas

Podía ser críptico, denigrante y aterrador, enviando mensajes furiosos y fotos de armas. Si no respondían como él quería, a veces las amenazaba con violarlas o secuestrarlas, y luego se reía de ello como una gran broma.

ESTAS AMENAZAS NO HABÍAN SIDO DESCUBIERTAS POR PADRES, AMIGOS O PROFESORES

Pero las chicas y mujeres jóvenes que hablaron con Salvador Ramos por Internet en los meses anteriores a que matara a 19 niños en una escuela primaria de Uvalde, Texas, rara vez lo denunciaron. Sus amenazas parecían demasiado vagas, dijeron varias en entrevistas con The Washington Post. Un adolescente que denunció a Ramos en la aplicación social Yubo dijo que no había ocurrido nada.

Algunos también sospecharon que se trataba de la forma de hablar de los adolescentes en Internet en estos días: una mezcla de rabia y misoginia tan predecible que apenas podían distinguirse. Una chica, hablando de momentos en los que él había sido espeluznante y amenazante, dijo que eso era simplemente “cómo es Internet”.

Tras el tiroteo escolar más mortífero de la década, muchos se han preguntado qué más se podría haber hecho, cómo un joven de 18 años que había vomitado tanto odio a tantos en la red pudo hacerlo sin provocar un castigo o dar la alarma.

Pero estas amenazas no habían sido descubiertas por padres, amigos o profesores. Fueron vistas por extraños, muchos de los cuales no lo conocían y sólo lo habían encontrado a través de las aplicaciones de mensajería social y vídeo que forman la base de la vida moderna de los adolescentes.

Las chicas que hablaron con él vivían en todo el mundo, pero conocieron a Ramos en Yubo, una aplicación que mezclaba la transmisión en directo y las redes sociales y que se había dado a conocer como un “Tinder para adolescentes”. En Yubo, la gente puede reunirse en grandes salas de chat en tiempo real, conocidas como paneles, para hablar, escribir mensajes y compartir vídeos, el equivalente digital de una reunión en el mundo real. Ramos, dicen, entablaba conversaciones paralelas con ellos y los seguía en otras plataformas, como Instagram, donde podía enviar mensajes directos cuando quería.

Pero con el tiempo vieron un lado más oscuro, ya que publicó imágenes de gatos muertos, les envió mensajes extraños y bromeó sobre la agresión sexual, dijeron. En un vídeo de una sala de chat de Yubo en directo, los oyentes grabaron una parte donde se podía oír a Ramos decir: “Todo el mundo en este mundo merece ser violado”.

Un chico de 16 años de Austin que dijo haber visto a Ramos con frecuencia en los paneles de Yubo, dijo que Ramos hacía con frecuencia comentarios agresivos y sexuales a mujeres jóvenes en la aplicación y le envió una amenaza de muerte durante un panel en enero.

“Fui testigo de cómo acosaba a las chicas y las amenazaba con agredirlas sexualmente, como violarlas o secuestrarlas”, dijo el adolescente. “No fue un hecho aislado. Era frecuente”.

Él y sus amigos denunciaron la cuenta de Ramos a Yubo por acoso y otras infracciones docenas de veces. Nunca recibió respuesta, dijo, y la cuenta de Ramos siguió activa.

La portavoz de Yubo, Amy Williams, no quiso decir si la compañía había recibido previamente informes de abuso relacionados con la cuenta de Ramos. “Como hay una investigación en curso y activa y porque esta información se refiere a los datos de un individuo específico, no podemos legalmente compartir estos detalles públicamente en este momento”, dijo. Williams no quiso decir qué ley impide a la empresa hacer comentarios.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo el miércoles que Ramos también había escrito “voy a disparar a mi abuela” y “voy a disparar a una escuela primaria” poco antes del ataque en mensajes en Facebook. Y los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas dijeron el viernes que Ramos había hablado de comprar un arma varias veces en chats privados en Instagram.

Diez días antes del tiroteo, escribió en uno de los mensajes: “10 días más”, según el funcionario. Otra persona le escribió: “¿Vas a disparar a un colegio o algo así?”, a lo que Ramos respondió: “No, deja de hacer preguntas tontas. Ya lo verás”, dijo el funcionario.

Andy Stone, portavoz de Meta, propietaria de Facebook, Instagram y el servicio de chat WhatsApp, remitió un comunicado anterior de la compañía en el que se decía que los mensajes se habían enviado de forma privada.

El auge de los servicios que conectan a desconocidos a través de mensajes privados ha puesto en tensión el mantra convencional de “ver algo, decir algo” repetido en las décadas posteriores a la masacre del instituto Columbine y otros ataques, según los investigadores de las redes sociales. Y cuando los desconocidos sospechan que algo va mal, pueden sentir que tienen formas limitadas de responder más allá de presentar un informe de usuario en un abismo corporativo.

Muchas de las amenazas de Ramos de agredir a las mujeres, añadieron las jóvenes, apenas se distinguían del trasfondo de sexismo que impregna Internet, algo contra lo que, según dijeron, han luchado pero también han llegado a aceptar.

El odio de Ramos hacia las mujeres y su obsesión por la violencia quedaban claros en los mensajes vistos, pero su identidad quedaba casi oculta. Los adolescentes que hablaron dijeron que le habían visto en los vídeos en directo que hacía en Yubo, y que luego se intercambiaban los nombres de usuario de Instagram para mensajearse con él. Y él limitaba sus comentarios a los servicios de mensajería privada como Yubo e Instagram, dejando sólo a los destinatarios la carga de reaccionar.